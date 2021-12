Un an de la debutul campaniei de vaccinare: Ţinta pentru 1 august nu a fost atinsă nici în prezent. Cum a eşuat campania?

„Le transmit să deschidă bine ochii şi să vină să se vaccineze şi să scăpăm de greutatea asta care ne apasă pe toţi şi să nu mai aştepte ei sau cei dragi să se îmbolnăvească pentru a înţelege că există această boală”, transmitea asistenta Mihaela Anghel, prima persoană care a primit vaccinul anti-COVID în România.

27 decemebrie 2020 era ziua mult aşteptată de majoritatea cetăţenilor din ţară, campania de vaccinare fiind pentru unii „barca de salvare” în lupta cu pandemia. La cârma bărcii a ajuns medicul militar Valeriu Gheorghiţă, care se află în subordinea directă a premierului şi a fost înfiinţat Comitetul Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea împotriva COVID (CNCAV). De la acea dată, la nivel naţional au fost administrate până duminică, 26 decembrie 2021, ora 17:00, 15.749.303 doze de vaccin anti-COVID. 7.918.813 persoane s-au vaccinat cu o doză, iar 7.781.563 au primit schema completă. De asemenea, 1.960.336 de persoane au fost vaccinate cu doza a treia sau booster. Uitându-ne la date putem observa că bilanţul nu este unul îmbucurător şi că rata de imunizare a populaţiei nu a atins nici măcar pragul de 40%, în ciuda faptului că populaţia generală a avut acces la vaccin încă din lunile aprilie-mai. Scurt timp, interesul a fost unul crescut, oamenii „vânau” locurile libere de pe plaforma de vaccinare, dar în timp, numărul celor care se imunizau era tot mai mic. Relansarea campaniei de vaccinare, un eşec

În ciuda startului bun al campaniei de vaccinare, în data de 15 iulie 2021, România se afla în coada clasamentului UE. Guvernul a relansat campania de imunziare a populaţaiei, pe 27 mai, dar mesajul nu a ajuns la publicul ţintă.

Campania de vaccinare conţinea o serie de clipuri intitulate „Ce conţine vaccinul?”. Toţi miniştrii au fost implicaţi în promovarea serului, dar dorinţa românilor de a se imuniza a scăzut treptat.

Astfel, pe 13 iulie, nu se atinsese ţinta care era aşteptată pe 1 iunie, respectiv 5 milioane de vaccinaţi cu cel puţin o doză.

În perioada aceea, premierul Florin Cîţu fusese întrebat de jurnalişti despre eşecul campaniei, dar acesta a negat situaţia, spunând că: „Dumneavoastră vă uitaţi la campanie la numărul de persoane vaccinate, eu mă uit la numărul de persoane infectate. Acolo suntem în cea mai bună situaţie din UE, încă. Dumneavoastră comparaţi ţări care teoretic nu ar fi trebuit să aibă această problemă pentru că au mai multe persoane vaccinate şi totuşi au o situaţie mai dificilă în ceea ce priveşte rata de infectare. Trebuie să ne uităm la toţi indicatorii. Guvernul a făcut tot ce ţine de Guvern.”

„Nimic nu i-a convins pe români să se vaccineze”

Cea mai neagră zi pentru campania de vaccinare a fost 1 septembrie 2021. Cercetătorul Octavian Jurma făcuse o analiză plecând de la comparaţia datei de 10 ianuarie 2021, când campania de imunizare anti-COVID se afla la debut şi 10 septembrie, când autorităţile promiteau atingerea ţintei de 10 milioane de persoane vaccinate.

Este ziua cu cea mai scazuta rată de vaccinare de la debutul campaniei: s-au vaccinat 4.022 de persoane dintre care 2.736 pentru prima dată. Acum 9 luni, în 10 ianuarie 2021, se vaccinau în România 5.993 persoane pentru prima dată, mai mult decât dublu. Am ales ziua de 10 ianuarie pentru că era tot o duminică (la 5 ianuarie am avut 16.000 de persoane vaccinate într-o singură zi). După 9 luni de vaccinare campania este un eşec catastrofal. Nimic nu a fost mai important pentru România, decât atingerea pragului de 10 milioane de persoane vaccinate la 1 septembrie 2021! Nimic”, sublinia medicul la acea vreme.

Octavian Jurma ajunsese la concluzia că „Nimic nu i-a convins pe români să se vaccineze”, nici măcar restricţiile impuse în vară sau relansarea campaniei de vaccinare.

Motivul? „În România oamenii nu au încredere în stat. Românii sunt minţiţi şi abuzaţi de stat de decenii. Falimentul campaniei de vaccinare este un faliment al autorităţii statului.”

În toamna acestui an, când ţara a fost lovită de cel mai dur val de îmbolnăviri şi decese COVID, ritmul vaccinărilor a început să prindă din nou elan.

Pe 27 octombrie, 150.000 de persoane au fost imunizate, dintre care 111.556 cu prima doză. Acesta a fost vârful.

Ţinte anunţate şi neasumate. Lipsă de interes din partea autorităţilor

Guvernul lui Florin Cîţu a anunţat în repetate rânduri că au fost stabilite ţintele de vaccinare şi că acestea urmau să fie atinse pe parcursul verii, dar ritmul imunizărilor a scăzut treptat.

Guvernul îşi propusese ca până pe 1 iunie să aibă imunizate cu prima doză, 5 milioane de persoane, iar pe 1 august, 10 milioane de persoane vaccinate cu prima doză. Analizând datele, putem observa că nici acum, România nu a ajuns la pragul propus iniţial pentru începutul lunii august.

Totuşi, autorităţile nu au avut o problemă cu gradul mic de vaccinare, ci şi-au îndreptat atenţia doar spre numărul de infectări.

„Campania a fost un succes, practic am oprit pandemia. Faptul că avem aşa puţine cazuri – nu mai avem un interes foarte mare pentru vaccinare”, a declarat preşedintele Iohannis, pe 24 iunie.

„Ştiţi că ieri în Bucureşti nu a fost niciun caz în 24 de ore. Ţinta era să eliminăm pandemia şi ţinta a fost atinsă”, a afirmat, pe 28 iunie, Florin Cîţu.

Relaxarea a omorât treptat imunizarea, astfel că şi în prezent ne aflăm tot la coada clasamentului de vaccinare în Uniunea Europeană.

Campania de vaccinare a început în Europa în aceeaşi zi ca şi-n România, totuşi diferenţele între state sunt remarcabile.

Portugalia are aproape 90% din populaţie vaccinată, iar Spania şi Italia peste 80%, potrivit Our World In Data.