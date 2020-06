„Trebuie să spunem că vaccinul nu va fi gata mâine“. Când ar putea fi obţinut serul împotriva Covid-19

Dezvoltarea, producţia şi accesibilitatea unor vaccinuri au fost discutate, în această ssăptămână, în cadrul evenimentului online Împreună în căutarea unui vaccin împotriva COVID-19 - United in the search of a COVID-19 vaccine, organizat de Vaccines Europe şi EFPIA - Federaţia Europeană a Asociaţiilor şi Industriei Farmaceutice, din care face parte şi ARPIM - Asociaţia Română a Producătorilor Internaţionali de Medicamente.

La eveniment au participat peste 240 de reprezentanţi din mediul academic, factori de decizie, asociaţii de pacienţi, jurnalişti, medici din statele membre UE, inclusiv din România, iar cei care au oferit informaţii relevante şi au răspuns la întrebări au fost Jean Lang, vicepreşedinte cercetare şi dezvoltare, Sanofi Pasteur şi preşedinte al Grupului de Lucru de Cercetare din cadrul Vaccines Europe, Pierre Van Damme, profesor şi vicedecan la Universitatea Antwerp, Facultatea de Medicină şi Ştiinţe Medicale şi Martin Seychell, director general adjunct, DG Sante, Comisia Europeană.

“Companiile farmaceutice care dezvoltă vaccinuri sunt incredibil de active şi motivate. În acest moment există aproximativ 110 iniţiative pentru dezvoltarea unor vaccinuri împotriva COVID-19, 8-10 vaccinuri aflându-se deja în fază 1 de testare. Viteza cu care acţionăm este fără precedent, iar cuvintele cheie sunt parteneriatul şi colaborarea”, a declarat Jean Lang.

Acesta a reamintit faptul că vaccinurile sunt administrate oamenilor sănătoşi, cu scop de prevenţie, de aceea studiile de siguranţă sunt cu atât mai importante şi obligatorii. “Luând în considerare toate aceste aspecte, estimăm că vaccinul ar putea fi gata într-un an, un an şi jumătate. Cel mai probabil după semestrul al doilea 2021”, a adăugat aceasta.

“Trebuie să comunicăm publicului larg că vaccinul nu va fi gata mâine. Mulţi se aşteaptă ca vaccinul să fie gata până la finalul anului şi vor fi foarte dezamăgiţi să vadă că acest lucru nu se întâmplă. Trebuie să fim realişti. Toată lumea vrea să câştige timp, să lucrăm mai repede decât în mod normal, dar facem acest lucru fără să sacrificăm siguranţa acestor vaccinuri”, a spus Pierre Van Damme.





Comisia Europeană: disponibilitate şi accesibilitate

Martin Seychell, reprezentantul Comisiei Europene, a firmat că rolul instituţiilor europene este să lucreze împreună cu statele membre şi să ofere cadrul legislativ potrivit pentru a atinge obiectivele de dezvoltare, producţie, disponibilitate şi accesibilitate a vaccinurilor.

“Noi vedem procesul de dezvoltare drept unul care trebuie susţinut şi pe mai departe. Pentru că oricine reuşeşte dezvoltarea unui vaccin are nevoie apoi de siguranţă şi predictibilitate. Dezvoltarea unui vaccin presupune resurse financiare foarte mari, de aceea folosim banii strânşi cu ocazia evenimentului maraton organizat de Uniunea Europeană pentru a susţine prin toate instrumentele iniţiativele de dezvoltare”, a declarat Martin Seychell. Cu privire la componenta financiară, acesta a dat exemplul materiilor prime pentru producţia de vaccinuri care trebuie cumpărată chiar înainte de confirmarea datelor ştiinţifice, pentru a răspunde presiunii timpului.

În privinţa prioritizării persoanelor care vor primi vaccinuri, principiile esenţiale care vor ghida acest aspect sunt disponibilitatea şi accesibilitatea într-un mod corect şi echitabil. Fiind vorba de o boală transmisibilă şi mai ales în stare de pandemie, nu vom fi capabili să învingem această ameninţare, decât dacă vaccinul va fi disponibil în fiecare colţ al lumii, a mai spus reprezentantul Comisiei Europene. Având în vedere dozele limitate de vaccin în prima fază, specialiştii se vor uita către persoanele la risc, cele cu comorbidităţi şi populaţiile cu risc semnificativ de infectare.

Toţi cei trei specialişti au afirmat că este o perioadă a colaborării şi au dat exemple de colaborări fără precedent între guverne, cu şi între companii farmaceutice, cu institute de cercetare, cu publicul larg, cu medicii şi societatea civilă.