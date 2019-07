Sora Aurei Ion, scrisoare emoţionantă pentru familia Alexandrei: „Îmi cer iertare că nu am reuşit să înving sistemul corupt din România“

„Domnule Cumpănaşu, îmi cer iertare pentru că nu am reușit să înving sistemul corupt din România! La data de 20 ianuarie 2014 sora mea, Aura Ion, murea înghețată, după ce aeronava cu care se deplasa s-a prăbușit în Munții Apuseni. Autoritățile nu i-au localizat: STS-112, Romatsa, SRI. MApN-ul nu au vrut să ridice pentru misiune elicopterul Puma Socat. Am avut aceeași reacție pe care o aveți dumneavoastră acum: cine este vinovat să plătească!”, îşi începe Mariana Ciucă scrisoarea transmisă public unchiului Alexandrei, Alexandru Cumpănaşu, şi familiei fetei, care a sunat de trei ori la 112, dar nu a fost salvată, conform mediafax.ro

Mariana Ciucă spune că s-au distrus şi falsificat probe în dosarul accidentului aviatic, din Apuseni, când, la fel ca şi în cazul Alexandrei, STS nu a reuşit localizarea.

„M-am implicat în dosarul anchetei penale, dar procurorii militari au început să distrugă și să falsifice probe din dosar, au refuzat să administreze probe relevante solicitate - de exemplu expertiza pentru localizare STS, iar acolo unde nu au avut ce să facă au interpretat după bunul plac. În final, pentru STS-112, SRI, Smurd și MApN au emis o soluție de clasare deși toate aspectele invocate de noi se încadrează la siguranța națională a României. Concluzia: Romania este condusă de un grup mafiot”, spune sora Aurei Ion, conform mediafax.ro.

Mariana Ciucă spune, în scrisoarea sa, că zeci de persoane i-au oferit ajutor, dar în final a rămas singură, abandonată de toţi cei în care a avut încredere şi care ar fi trebuit să facă lumină în cazul Aurei Ion şi a lui Adrian Iovan, care au murit îngheţaţi aşteptând să fie salvaţi după accidentul aviatic din Apuseni.

„Urmă̆rile: am rămas singură în lupta mea cu sistemul corupt, eu împreună cu familia și cu avocata noastră (..) am fost denigrată eu și familia mea; a fost denigrată și pătată memoria Aurei despre care s-au făcut afirmații mincinoase (...) Iată, pe scurt, o parte din repercusiunile faptului că mi-am permis să îmi cer drepturile și să cer sancționarea celor răspunzători de moartea surorii mele”, scrie sora Aurei Ion.

Femeia spune că va continua lupta chiar dacă va fi „singură ca şi până acum”.

„Voi continua această luptă, voi duce la bun sfârșit ceea ce am început! Chiar dacă mă vor arăta cu degetul, întrebându-mă ce mai vreau, chiar dacă voi fi singură ca și până acum. Da, am fost acuzată că vreau bani. Nu, nu vreau bani! Am luptat pentru ca să nu se repete. Din păcate, s-a repetat! Îmi cer iertare Alexandrei și familiei ei pentru că nu am reușit să atrag răspunderea celor ce se fac vinovați de intervenția din Apuseni! Dacă reușeam, astăzi, cu siguranță autoritățile statului ar fi acționat prompt. Îmi cer iertare!”, mai scrie sora Aurei Ion.

Alexandra, fata de 15 ani din Olt, dispărută miercuri, a reuşit să sune la 112 de trei ori, în cursul zilei de joi, şi să ofere detalii cu privire la locul unde este sechestrată şi cu privire la agresor. Cu toate acestea, Poliţia a transmis că STS a dat trei locaţii greşite, iar pentru a patra a fost cerut mandat de percheziţie noaptea la 3 şi s-a acţionat abia la 6 dimineaţa.

STS a transmis vineri, la ore bune de la solicitările presei, că: "STS nu identifică locul telefonului şi nici celula operatorului de telefonie prin care se efectuează apelul. Toate aceste informaţii sunt furnizate de către furnizorul reţelei publice mobile de telefonie la iniţierea apelului, sub forma unor sectoare de cerc şi sunt disponibile la nivelul operatorilor şi dispecerilor implicaţi în gestionarea cazului".

Acesta este al doilea caz, după accidentul aviatic din Apuseni, în care STS este acuzat că nu a oferit date concrete pentru salvarea victimelor. În Apuseni, în 2014, şi-au pierdut viaţa Aura Ion şi Adrian Iovan, după ce au supravieţuit prăbuşirii avionului, dar au îngheţaţi nefiind localizaţi la timp de către STS.

La acea vreme unul dintre motivele invocate a fost faptul că zona era greu accesibilă şi accidentul s-a petrecut în munţi. De această dată, tragedia a avut loc într-un oraş, iar casa era la drumul european 70.

Situaţia va fi discutată în şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării de marţi.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: