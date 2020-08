România, pe locul 2 în Europa la numărul de noi infectări cu SARS-CoV-2. Numai Rusia ne depăşeşte

Bilanţul total al persoanelor confirmate în România cu noul coronavirus a ajuns, ieri, la 57.895 de cazuri, după ce în ultimele 24 de ore au fost confirmate alte 1.345 de noi îmbolnăviri din 24.147 de teste efectuate. În acelaşi timp, au fost înregistrate 2.432 de decese, din care 45 în ultima zi. Un număr de 28.992 de persoane s-au vindecat. Numărul pacienţilor internaţi la Terapie Intensivă a ajuns la 458.

Până ieri, la nivel naţional au fost prelucrate 1.319.369 de teste. Dintre acestea 24.147 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 14.887 în baza definiţiei de caz şi a protocolului medical, iar 9.260 la cerere.

Pe teritoriul României, 5.607 persoane confirmate cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 5.078 de persoane se află în izolare instituţionalizată.

Topul statelor cu cel mai mare număr de noi infectări

Astfel, România a ajuns pe locul 2 în Europa continentală în ceea ce priveşte numărul de noi infectări, a arătat Doina Azoicăi, preşedintele Societăţii Române de Epidemiologie (SRE).

Datele sunt conformate şi de WorldOMeter.com, un site care centralizează date cu privire la evoluţia pandemiei, din ţările care acceptă să le facă publice.

Astfel, Rusia se află pe primul loc la noile infectări cu SARS-CoV-2 cu 5.267 de cazuri depistate într-o singură zi şi 871.894 de cazuri de la începutul pandemiei.

Pe locul II se află România cu datele raportate ieri, urmată pe locul III de Ucraina (noi – 1.318, total – 76.808). Pe următoarele poziţii sunt Polonia (noi – 726, total – 49.515), Olanda (noi – 601, total – 56.982), Belgia (noi – 510, total – 71.158), Germania (noi – 590, total – 214.494), Serbia (noi – 299, total – 27.332), Elveţia (noi 181, total – 36.108) şi Bosnia-Herţegovina (noi – 168, total – 13.306).

„Creşterea aceasta este pe fondul tendinţei de creştere din ultimele patru săptămâni, România fiind plasată pe locul al doilea în Europa la numărul de cazuri la suta de mii de locuitori. Cauzele rezultă din creşterea numărului de infectaţi ca urmare a contaminării. Aş pune această creştere pe seama faptului că populaţia se consideră a fi încă în vacanţă. (Oamenii – n.r.) îşi fac planurile de vacanţă sau continuă a se deplasa chiar şi în afara ţării, chiar cu riscul de a staţiona foarte mult la frontieră. Totuşi, nu renunţă la perioada de odihnă în afara ţării sau în ţară, îmn zone în care nu totdeauna sunt respectate regulile”, a declarat la Digi24 medicul Doina Azoicăi, preşedintele SRE.

Creşterea continuă a numărului de pacienţi din spitale a pus presiune pe secţiile ATI, unde sunt duşi cei în stare gravă. Numărul acestora din urmă a crescut constant în ultimele săptămâni, iar în ultimele zile a ajuns la jumătate din capacitatea totală de paturi ATI de care România dispune. Spitalele COVID din ţară au un total de aproximativ 1.800 de patru de terapie intensivă, din care numai 840 sunt dotate cu aparate de ventilaţie artificială.

Arafat, despre numărul mare de bolnavi de la ATI

Şeful DSU Raed Arafat a declarat, ieri, la Braşov, acolo uncde s-a aflat într-o vizită de lucru la un spital suport COVID, că cea mai mare presiune pe secţiile de Terapie Intensivă este în zonele din sudul ţării.

„Situaţia unde avem presiune pe secţiile de Terapie Intensivă este zona de sud, Argeş, Bucureşti, Prahova, Dâmboviţa. De acolo am transferat pacienţi în ultima perioadă. Ieri ultimul pacient a fost din Giurgiu către Târgu-Mureş. Încercăm să creştem numărul paturilor de Terapie Intensivă”, a declarat Raed Arafat, potrivit Brasov.net.

Întrebat fiind dacă spitalul de la Braşov va primi pacienţi şi din alte zone, Arafat a spus că trebuie să existe colaborare între unităţile medicale.

„Nu este nici o ruşine să se transfere (pacienţi – n.r.), nu este nici o ruşine să se colaboreze. Nu înseamnă că dacă ai transferat un pacient ţi-a căzut steaua. Este normal. Managementul unei astfel de situaţii se face pe plan naţional, nu pe plan local sau judeţean. Piteştiul e plin, am trimis aici, am trimis la Mureş, am trimis la Cluj”, a mai explicat şeful DSU.

Raed Arafat a precizat că a crescut numărul paturilor de la ATI. „Au crescut numărul paturilor de Terapie Intensivă, la Mureş avem deja 20 de paturi, sunt 6 pacienţi acolo, unii transferaţi din sudul ţării, mai avem la Cluj la Spitalul de Infecşioase unde până mâine totalul paturilor suplimentare este de 21, mai avem unităţile mobile de Terapie Intensivă”, a mai spus şeful DSU.

Bucureşti, capitala infectărilor cu SARS-CoV-2

Bucureştiul a fost şi ieri pe primul loc la numărul de infectări cu noul coronavirus. Mai exact, în Bucureşti au fost înregistrate 192 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus în ultimele 24 de ore, totalul persoanelor infectate ridicându-se la 6.701.

Judeţul Prahova se află pe locul II cu 102 de cazuri depistate în ultima zi, iar judeţul Argeş este pe locul III cu 99 de noi cazuri în doar 24 de ore. Astfel, Prahova ajunge la un total de 2.373 cazuri, iar Argeşul la 3.804 de cazuri.

În acest context, ministrul Sănătăţii Nelu Tătaru a declarat că în şase judeţe din România se observă o creştere de peste 30% a cazurilor de COVID-19. Numai în ultimele zile – spune ministrul – s-a observat o înmulţire a numărului de infectări în 15 judeţe din ţară, în timp ce în alte 19 se manifestă o scădere.

„Avem în acest moment 6 judeţe unde creşterea este de peste 30%. La nivelul celor 3 zile din această săptămână, avem 15 judeţe în care avem o creştere, 6 din Transilvania, 6 din Muntenia, 3 din Moldova şi avem 6 judeţe în stagnare şi 19 judeţe într-o scădere a numărului de cazuri. Rămâne trendul pe care îl evaluăm prin conţinut, numărul de cazuri şi anchetele pe care le avem de gestionat”, a declarat Nelu Tătaru.

Vârsta la care românii sunt cel mai expuşi la COVID

Persoanele între 40 şi 49 de ani par a fi cele mai expuse în faţa infectării cu virusul SARS-CoV-2, la nivel naţional fiind 12.504 persoane din această categorie de vârstă.

Din totalul de 56.550 de cazuri de COVID-19 confirmate în România, 12.504 provin din categoria persoanelor care au între 40 şi 49 de ani, echivalentul a 22% din total.

A doua cea mai expusă categorie în faţa infectării cu noul coronavirus este cea a persoanelor cu vârsta între 50 şi 59 de ani. Din această categorie de vârstă au fost infectate până în prezent 11.733 de persoane, 21% din totalul cazurilor.

Din totalul de infectări de la nivel naţional, 15% provin din categoria de vârstă 30 – 39 de ani, 14% din categoria 60-69 de ani, iar 9% din categoria 20-29 de ani. Vârstnicii cu vârste cuprinse între 70-79 de ani au o pondere de 8% din totalul infectărilor

Cea mai puţin afectată categorie este cea a copiilor între 0 şi 9 ani, fiind confirmate 1.451 de cazuri (3% din total).

Masca de protecţie, obligatorie peste tot în jumătate din judeţele ţării

Judeţul Cluj este ultima regiune administrativă care a decis să adopte măsura obligării cetăţenilor de a purta mască de protecţie şi în aer liber, în zonele aglomerate, după Timişoara şi Bucureşti, plus alte zone, în special din sudul şi nord-estul ţării.

În Cluj, măsura urmează a fi aplicată de sâmbătă, 8 august, potrivit deciziei Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă.

„CJSU a decis în această seară ca începând cu data de 8 august 2020, ora 00.00, pe întreg teritoriul judeţului Cluj, se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie de către toate persoanele cu vârsta de peste 5 ani, astfel încât să acopere nasul şi gura, la întruniri de natura activităţilor culturale, ştiinţifice, artistice sau de divertisment organizate în spaţii publice deschise, în zone în care se desfăşoară serbări publice sau pelerinaje şi adunări cu caracter religios. Orarul de aplicabilitate este 0-24, pe toată durata stării de alertă”, a transmis prefectul de Cluj, Mircea Abrudean.

În prezent, purtarea măştii de protecţie în spaţiile publice aglomerate este în vigioare şi în Tulcea, Hudedoara, Arad, Argeş, Botoşani, Teleorman sau Constanţa, Buzău, Iaşi, Vâlcea, Satu Mare, Călăraşi sau Dâmboviţa.

Cu mască peste tot şi în Europa

În tot mai multe oraşe din Franţa, Spania sau Belgia purtarea măştii în spaţii publice a devenit obligatorie, în încercarea de a limita răspândirea noului coronavirus, potrivit Deutche Welle.

În unele zone aglomerate din Toulouse, sudul Franţei, această măsură a intrat miercuri în vigoare, arată sursa citată. Şi autorităţile pariziene au anunţat măsuri similare pentru pieţele şi zonele cele mai frecventate din capitală, cum ar fi malul Senei. Nu mai puţin de 250 de localităţi din Franţa au decis până acum aplicarea măsurii, mai ales cele de pe coasta bretonă sau, de pildă, Nisa şi Montpellier, la Mediterană, unde autorităţile cer ca oamenii să poarte masca de protecţie nu doar în pieţe ci oriunde pe stradă.

Şi în diferite regiuni ale Spaniei există aceleaşi prevederi, precum şi în cartierele cu magazine din Rotterdam sau în cartierul roşu din Amsterdam, în Olanda.