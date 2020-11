Psihiatrul Gabriel Diaconu: „Saltul uriaş al testării e o glumă“

Într-o nouă postare pe Facebook, medicul psihiatric Gabriel Diaconu trage un nou semnal de alarmă privind cazurile tot mai multe de infectare cu noul coronavirus şi măsurile tot mai puţine care se iau de către autorităţi pentru încetinirea răspândirii de COVID -19.

„Nu luăm în calcul carantinarea, zice primarul Capitalei. Dar visează la cum, dacă închizi niscaiva străzi, poţi să conduci răspândirea pe sens unic.

E o expresie la modă să spui ”lockdown”, zice premierul, dar uitaţi că noi am luat deja măsuri.

Aplaudă voluntarii DSP.

Îl aplaudă şi pe Nicuşor c-a găsit, pe lângă datorii, şi vreo 40 de doctori să-i facă plocon Ambulanţei. Şi l-a însărcinat pe doctorul Săndesc să pună, mai degrabă, de-un curs rapid de terapie intensivă care să scoată în doar o lună ce se desăvârşeşte în cel puţin cinci ani.

Îmi răsună în urechi o melodie de copii: Bob the Builder, putem să reuşim/ Bob the Builder, da putem!

Rezultatele vor veni? Rezultatul, deocamdată, este că din cele peste 7000 de decese datorate infecţiei cu corona, aproape o treime sunt doar în ultima lună, iar 10% din ele în ultimele 7 zile.

Un trandafir, spunea bătrânul Will, la fel ar mirosi, indiferent ce nume-i dai.

Las cui doreşte fantezia de-a denumi aroma.

Astăzi, Grupul de Comunicare mancistă a mai scos o mărgică prin care să arate ce salt uriaş a făcut România, din martie până astăzi, privind capacitatea noastră de testare. Şi apoi s-a avântat în luptă cu-un grafic comparativ privind creşterea răspândirii COVID, în comparaţie cu alte ţări ale continentului, un rar moment în care dă bine s-arăţi că ţărişoara ta e pe la coada plutonului.

În primul rând că saltul uriaş al testării e o glumă. Să zicem că frămânţi aluat. Şi aluatul respectiv are nişte repere de creştere. La început îţi încape într-un castronel. Tu proiectezi cât ar trebui să se umfle într-un timp oarecare, şi ce lighean are să-ţi trebuiască după o vreme de dospit. Manciu et co. îşi laudă vailingul, doar că aluatul e mult mai mare (lucru pe care omit să-l spună, cu gingăşie)

Astfel arată un delir complet, ca în bancul cu echipa de vâslit franceză care, rămasă cu un singur om la rame şi un cârmaci conducător, când a pierdut concursul, a concediat vâslaşul, şi-a promovat cârmaciul.

Am învăţat, în primăvară, că singurul lucru care controlează factorul de transmitere a bolii este mobilitatea, şi amendarea ei drastică. În starea de urgenţă el scăzuse semnificativ, şi eficient, prin reducerea mobilităţii urbane cu 80%.

Cele mai recente date arată că intervenţiile viguroase ale administraţiei au reuşit o scădere la nivel naţional cu...22%. Bob the Builder.

La Bucureşti, mai nou re-denumit Nicuşoropolis, scăderea este cu 30% global, 41% în ce priveşte locul de muncă (date de pe Google mobility data).

În traducere liberă: fâs!

Săptămâna aceasta ne-am apropiat, asimptotic, de pragul de 600 de decese. Este de aşteptat ca numărul lor să crească simţitor odată cu depăşirea capacităţii de îngrijire în următoarele săptămâni.

Şi acolo unde buna îndreptare, şi lecţia înţelepciunii altor state europene cu educaţie sanitară mult mai robustă decât la noi, nu i-a luminat pe oamenii lui Orban, să-i izbească evidenţa cam de Ziua Naţională a României:

Când nu vom avea defilare nici cu avioane F-16, nici cu transportoare Piranha, nici cu steguleţe şi cimpoieri scoţieni,

Cât o atmosferă mohorâtă, mortuară, resemnată şi îndobitocită, fix ce recomandă doctorul în catastrofă sanitară pentru cărarea spre liman.

Să nu luaţi, vajnici guvernanţi, în calcul carantina, că vă picură şi vi se scurge. Să aşteptaţi, comme d’habitude, să v-o ceară lumea, strada, strigătele de implorare ale doctorilor, ca mai apoi s-o spuneţi, cu năduf: băi, noi nu am vrut dar – la naiba! – dacă insistaţi atât hai, treacă-meargă, fie ca voi!“