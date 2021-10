Preşedintele Societăţii Române de Epidemiologie: Este un moment absolut critic. Carantina este obligatorie în Bucureşti şi Ilfov

„Este un moment absolut critic, nu neapărat din cauza incidenţei, ci pentru că înregistrăm 400 de decese zilnic. În Bucureşti şi Ilfov s-a depăşit de ceva vreme gradul de incidenţă de la care era necesară carantinarea. Ştiu, nu este uşor să impui o astfel de măsură incomodă pe fondul gradului de complianţă al populaţiei şi într-o zonă în care activităţile economice, politice şi culturale au o asemenea intensitate. Dar este obligatorie. Repet, incidenţa a depăşit de mult cota la care erau obligatoriu de luat asemenea măsuri în Bucureşti-Ilfov. Oricum, pentru a fi eficientă, această decizie de carantinare a Capitalei şi a zonelor limitrofe este necesară pentru cel puţin 14 zile”, a atras atenţia Doina Azoicăi, preşedintele Societăţii Române de Epidemiologie.

În acest context trebuie spus că o analiză a Centrului Naţional de Conducere şi Coordonare a Intervenţiei arată că instituirea carantinei are efecte în majoritatea localităţilor unde a fost aplicată. Primele semne de îmbunătăţire a situaţiei apar cam din ziua a zecea. Cele mai multe, însă, după trei săptămâni. Timişoara se pregăteşte de carantină Între timp, autorităţile din Timiş nu exclud instituirea carantinei în municipiul Timişoara şi în comunele limitrofe, în condiţiile în care rata de infectare este pe un trend ascendent. Municipiul reşedinţă a ajuns la o rată de infectare de aproape 13 la mia de locuitori, iar unele comune din apropiere au şi 17 cazuri la mia de locuitori. Prin urmare, nu este exclusă instituirea carantinei, a precizat, la Radio Timişoara, subprefectul de Timiş, Ovidiu Drăgănescu.





Pandemia a scăpat de sub control





Pandemia a scăpat complet de sub control şi îşi face de cap mai ales în Bucureşti şi în Ilfov, unde ratele de incidenţă sunt de aproape două ori mai mari decât cele înregistrate în celelalte judeţe.





Astfel, atât marţi, cât şi miercuri, Ilfovul a fost în top cu o rată de infecţie de 15 la mia de locuitori, urmat îndeaproape de Bucureşti, cu o rată de infecţie de 14,71 la mie – cifră aferentă zilei de marţi – şi de 15,1, miercuri. În Capitală, cifrele sunt de peste 10 ori mai mari decât cele înregistrate în urmă cu o lună.





Datele oficiale publicate miercuri arată 16.000 de noi cazuri de COVID-19 depistate în ultimele 24 de ore, cele mai multe – 3.119 – fiind în Bucureşti. În acelaşi interval de timp, 390 de persoane au decedat, numărul pacienţilor internaţi la ATI fiind de peste 1.600. Dintre aceştia, 35 sunt copii. Numărul minorilor internaţi în spital cu infecţie a crescut la 451. Alte judeţe cu un număr mare de infectaţi sunt: Constanţa – 659; Cluj – 588; Iaşi – 540; Timiş – 510; Ilfov – 475; Argeş – 462; Bihor, Dolj – 458; Braşov – 455; Sibiu – 438.

Învăţământul trece online

În aceste condiţii, şcolile bucureştene au început să treacă la învăţământul online. Peste 110 de instituţii de educaţie au primit aprobare să continue activitatea didactică la distanţă. În Ilfov, Liceul „Dumitru Dumitrescu“ din Buftea a primit aprobarea Comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă să treacă la cursuri online din 13 octombrie, dar DSP Ilfov a recomandat învăţământ la distanţă pentru toate cele 270 de unităţi şcolare din judeţ de luni, 18 octombrie.





Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a respins însă această măsură acuzând DSP Ilfov că îşi depăşeşte atribuţiile legale şi se substituie CJSU şi ISJ. Potrivit lui Cîmpeanu, nu există cadru legal pentru trecere generalizată/nediferenţiată în online la nivelul unui judeţ. „Decizia se ia analizând situaţia la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ. Sunt şcoli în care nu este niciun caz de infectare în rândul elevilor şi profesorilor şi sunt scoli în care sunt zeci de cazuri de infectare. Nu avem cunoştinţă ca DSP să fi făcut anchetă epidemiologică la nivelul fiecăreia dintre cele 270 de unităţi de învăţământ din Ilfov”, a argumentat ministrul.





Însă oraşe ca Bragadiru (19,52), Popeşti-Leordeni (18,14), Voluntari (17,56) şi Otopeni (17,18) se află pe primele patru locuri în topul oraşelor şi municipiilor cu cele mai mari incidenţe.

„De luni, toate şcolile intră în online. Tot judeţul. Sursa principală este deschiderea şcolilor. Acolo cred că este focarul numărul 1. Incidenţa este în creştere. Dacă nu luăm aceste măsuri, nu vreau să avem şi alte probleme. Dacă măsura nu este eficientă, vom lua şi alte măsuri mai drastice. Dacă nu se întâmplă nimic în câteva zile şi nu vor fi scăderi, luăm în calcul şi carantinarea”, a spus la Europa FM Teodor Negulescu, director DSP Ilfov.

Pentru că sunt mulţi care locuiesc în judeţ şi muncesc în Bucuresti sau invers, autorităţile locale din Ilfov sunt în permanent dialog cu Prefectura Bucureşti pentru a lua măsuri comune, spune prefectul judeţului Ilfov, Daniel Zanfir. „Avem în comun transportul public, ambulanţa, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă. Foarte mulţi dintre copiii care locuiesc în Ilfov învaţă în Bucureşti. Măsurile luate separat nu ar avea eficienţa şi rezultatul aşteptat”, a spus la Europa FM Daniel Zanfir, prefectul judeţului Ilfov.

Imunizarea prin infectare merge perfect

Cifrele mari l-au determinat pe cercetătorul Octavian Jurma să atragă atenţia că niciun sistem sanitar nu poate rezista mult timp sub presiunea unei astfel de incidenţe cum este cea de la noi. „Din păcate, dincolo de un prag de 6.000 de cazuri oficiale, spitalele şi secţiile COVID-19 din România sunt copleşite şi se depăşeşte pragul de 1.500 de internări la ATI aşa cum am văzut în valul 3. Asta înseamnă că până nu revenim sub 6.000 de cazuri pe zi, presiunea pe spitale nu va scădea suficient pentru a putea să îşi reia o activitate cât de cât normală într-o stare de criză gravă”, consideră Jurma.

Acesta adaugă că urgenţa maximă este în afara spitalelor, nu în spitale. „Timpul este acum mai preţios decât oxigenul tocmai pentru că mulţi pacienţi nu mai au acces rapid la oxigen şi uneori nici măcar la salvare.





Singura măsură care mai poate produce o scădere rapidă a numărului de cazuri la două săptămâni după adoptarea sa este declararea stării de urgenţă şi a carantinei naţionale. Carantina naţională este exclusă pentru că ar încetini noua campanie naţională de imunizare prin infectare, care are un succes incomparabil mai mare decât campania naţională de imunizare prin vaccinare”, a punctat cercetătorul.

Colegiul Medicilor: Ne mor pacienţi tineri

Şi Colegiul Medicilor din Bucureşti a lansat un apel pentru vaccinarea populaţiei susţinând că este din ce în ce mai greu să facă faţă valului de îmbolnăviri. „Ne mor pacienţi tineri, ajung copii în secţiile de ATI, mor oameni cu comorbidităţi, mor oameni fără comorbidităţi. Suntem la răscruce şi cred că doar un efort comun, al nostru şi al dumneavoastră, poate face să plafonăm şi să stopăm acest val al pandemiei de COVID-19. Ştiinţa ne spune astăzi că prin vaccinare şi prin respectarea măsurilor de protecţie putem lupta mult mai eficient cu această pandemie. Acest apel este născut din suferinţa care se simte şi se trăieşte în unităţile medicale care tratează pacienţi COVID-19 şi este scris cu responsabilitatea unor oameni care pun ştiinţa şi medicina bazată pe dovezi pe primul plan”, se arată în scrisoarea deschisă.

Până acum, în România, 40.461 de persoane diagnosticate cu infecţie cu SARS-CoV-2 au decedat, potrivit datelor oficiale.