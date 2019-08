Ministrul Turismului atrage atenţia autorităţilor locale să depună documentaţii pentru Masterplanul de investiţii

Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a inspectat, marţi, stadiul lucrărilor pentru “Sania de vară” din oraşul Borsec, judeţul Harghita, proiect pentru care Ministerul Turismului a decontat prima tranşă de bani, în valoare de 776.000 lei.





Tot marţi, ministrul Bogdan Trif a vizitat şi şantierul de lucrări de la centrul balneoclimateric din Borsec, proiect finanţat tot prin Ministerul Turismului.





"Am ţinut neapărat să văd progresul acestui proiect finanţat de Ministerul Turismului şi mă bucur că autorităţile locale de aici au demarat lucrările pentru sania de vară, mai ales că Ministerul Turismului a plătit deja contravaloarea primei tranşe. Aşteptăm cea de-a doua factură pentru echipamentele necesare construirii acestei instalaţii. Aşa cum am spus şi când am semnat contractul, este important ca în regiunile montane să dezvoltăm obiective pentru ca aceste zone să fie atractive pentru turişti în orice zi a anului şi astfel, România va dobândi caracterul de destinaţie pentru 365 de zile. Aşa cum ştiti, în ultima perioadă am semnat mai multe contracte de finanţare pentru diferite proiecte din întreaga ţară. Vorbim de o pârtie de schi la Borşa, modernizarea şi extinderea Delfinariului din Constanţa, dar şi construirea unui port turistic la Dunăre. Toate sunt proiecte extrem de importante pentru ţara noastră şi aceste investiţii fac parte din obiectivele prioritare ale programului de guvernare. Insist să trag un semnal de alarmă pentru autorităţile locale care nu au depus până acum documentaţiile tehnico-economice la Ministerul Turismului pentru proiectele ce se regăsesc în Masterplanul de investiţii", a declarat ministrul Turismului, Bogdan Trif.





Acesta a reamintit că a simplificat procedura de depunere a acestor dosare pentru ca autorităţilor locale să le fie mult mai uşor în demararea proiectelor de interes turistic.





În urma verificărilor, ministrul Turismului s-a declarat mulţumit de progresele realizate de autorităţile locale pentru construirea parcului de aventură.





Contractul de finanţare pentru “Sania de vară” din oraşul Borsec a fost semnat în urmă cu trei luni, iar investiţia se ridică la peste 5 milioane de lei, sumă pentru care Ministerul Turismului contribuie cu 90% din investiţia de bază.

