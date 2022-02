Ministrul de Interne anunţă că a fost adoptată o OUG pentru a sprijini cetăţenii aflaţi în situaţii deosebite, care provin din Ucraina

De asemenea am stabilit faptul că toate cheltuielile ocazionate cu aceste utilităţi de primă necesitate prevăzută la Art. 1, precum şi cele necesare funcţionarii taberelor temporare de cazare şi asistenţă umanitară, respectiv cele aferente asigurării cazării în alte locaţii stabilite conform reglementărilor în vigoare, se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, respectiv de la bugetul Ministerului Sănătăţii”, a adăugat acesta.

"Valoarea maximă a costurilor aferente cazării în alte locaţii stabilite de comitetele judeţene sau Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă se va aproba printr-o hotărâre a Guvernului”, a mai spus Bode.

Potrivit lui, prin această ordonanţă de urgenţă s-a asigurat cadrul finanţării tuturor costurilor necesare în aceste tabere temporare, unde cei care vin din Ucraina au dreptul legal să staţioneze, să fie asistaţi, maxim 72 de ore, şi totodată a precizat cum se vor stabili celelalte costuri legate de cazarea acestora după ce părăsesc aceste tabere temporare, mai exact se va stabili printr-o hotărâre cuantumul şi toate detaliile necesare.

De asemenea, potrivit lui a fost modificat un articol la o Hotărâre a Guvernului pentru modificarea normelor metodologice de aplicare a Legii 122 /2006, privind azilul în România, aprobată prin Hotărârea Guvernului 1251/2006.

`Astfel solicitantul de azil beneficiază la cerere de hrană în limita sumei de 20 de lei per persoană/ pe zi, de îmbrăcăminte în limita sumei de 135 de lei per persoană/ pe sezonul de vară şi 200 de lei per persoană pe sezonul de iarnă şi de alte cheltuieli în limita sumei de 12 lei per persoană/ pe zi.

Procedura şi cuantumul sumei asigurării condiţiilor materiale de primire se stabilesc prin Hotărârea Guvernului pe baza datelor comunicate de către Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii sau de Institutul Naţional de Statistică. Practic am actualizat aceste valori în baza acestor note de fundamentare şi astăzi guvernul le-am aprobat”, a precizat Lucian Bode.

Ministrul de interne a făcut si câteva precizări cu privire legat de numărul cetăţenilor ucraineni care au intrat în România de la începutul conflictului, numărul cetăţenilor care au rămas pe teritoriul României, care au părăsit România respectiv care este gradul de ocupare în centrele de azil, respectiv taberele temporare.

''Până la ora 16:00, 56.371 de cetăţeni ucraineni au intrat prin punctele de trecere a frontierei în România. 28.174 au ieşit prin frontierele României în această perioadă. Astăzi la orele 16:00 pe teritoriul României se aflau 28.197 de cetăţeni ucrainieni. Dintre aceştia, în acest moment 318 au solicitat această formă de protecţie legală şi anume cazarea într-un centru de azil în unul din cele 6 centre duminică”, a mai mentinat ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode.

Totodată, copii, cetăţeni străini neansoţiţi de părinţi sau de un alt reprezentant legal care provin din zona conflictului armat din Ucraina şi întră în România beneficiază de protecţie specială prevăzută de Legea 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare