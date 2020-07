Marcel Vela: Nu vreau să transmitem că urmează o nouă stare de urgenţă. Sunt locuri la ATI

„Am fost sambătă la Timişoara, am vorbit cu doctrul Musta. Nu mai au locuri acolo la ATI, aşa că am dus o unitate mobilă. Aceasta este realitatea. Discutaţi cu familii care au pierdut oameni. Acestea sunt drame, care se petrec între noi. Noi, ca să nu ajungem la drame şi la decese, vedeţi că virusul nu distinge între femei şi bărbaţi sau suporteri PNL sau PSD, depinde de noi cum ne apărăm. Nu ştiu cine v-a spus, sunt locuri la ATI. Virusul este invizibil şi deosebit de agresiv”, a declarat Vela.

Secretarul de stat Raed Arafat a precizat şi el că există situaţii punctuale în care nu sunt locuri la secţiile de terapie intensivă.





„Când spunem că nu sunt locuri la ATI Bucureşti înseamnă că spitalele Covid la Bucureşti nu au locuri la ATI. Când Timişoara spune că nu are locuri la ATI, înseamnă că nu are locuri la ATI. Plus, una e situaţia din starea de urgenţă, una e situaţia de acum. În starea de urgenţă am avut medici detaşaţi, medici care au lucrat în alte spitale ca să sprijine structura Covid, o parte din ei s-au întors la locul de muncă. Deci există locuri dacă începem să ducem fiecare bolnav şi să-l trimitem în celălalt capăt al ţării”, a afirmat Arafat.