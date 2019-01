De ce nu raportează româncele cazurile de hărţuire sexuală: explicaţiile Poliţiei versus motivele victimelor

Cercetătoare în domeniul hărţuirii sexuale în spaţiul public: Hărţuirea sexuală nu este un subiect despre care să ne dăm cu părerea fără să avem o idee clară asupra realităţii

Pe de altă parte, Simona Chirciu, cercetătoare care documentează de şase ani fenomenul hărţuirii sexuale în spaţiul public, afirmă că poziţia transmisă de Poliţia Română este neconformă cu realitatea, bazându-se în primul rând pe răspunsurile a mii de femei chestionate de aceasta, care au fost victime ale hărţuirii sexuale:

Sunt profund dezamagită să citesc punctul de vedere al IGPR-ului. Ştiu că sunt profesionişti şi profesioniste şi mă aştept să fie competenţi în formularea unei opinii oficiale. Hărţuirea sexuală nu este un subiect despre care să ne dăm cu părerea sau să emitem asumpţii fără să avem o idee clară asupra realităţii.

Poliţistul care devine hărţuitor...

Îmi amintesc de o experienţă de hărţuire sexuală prin care am trecut acum 8 ani. Pentru că nu l-am ignorat pe hărţuitor şi nu m-am lăsat intimidată, s-a enervat şi m-a lovit de multe ori, extrem de tare, cu pumnul în faţă şi în cap, smucindu-mă de păr şi trântindu-mă la pământ. Eram în stare de şoc, cu buza spartă, cu sânge care îmi şiroia din gură, cu părul rupt şi dureri groaznice la coloana cervicală. Poliţiştii care au ajuns la locul faptei mi-au zis să nu mai plâng, că ”nu am păţit mare lucru” (deşi nu ştiau încă ce se întâmplase), m-au descurajat să depun plângere, au luat apărarea agresorului.

După o săptămână, unul dintre cei doi poliţişti a început să îmi trimită mesaje pe telefon: ”Bună, păpuşe, ce mai faci? Eşti tare frumoasă. Nu îţi pot spune cine sunt dar vreau să îmi zici când mai vii prin oraş?” (am aflat că este unul dintre cei doi poliţişti deoarece am sunat imediat la numărul respectiv şi a recunoscut). L-am ameninţat că fac plângere pentru hărţuire din partea lui. Frumos, nu? Poliţistul care ar trebui să te susţină şi să te apere ajunge hărţuitorul tău. Să abuzezi de poziţia ta de putere şi să profiţi de vulnerabilitatea victimelor este ceva groaznic şi inuman, pe lângă faptul că este ilegal.

Vreau să amintesc pentru cei şi cele ce ştiu mai puţin despre hărţuire sau au avut norocul de a nu se confrunta cu asta (ceea ce le doresc în continuare): hărţuirea nu are nimic de-a face cu vestimentaţia sau că ai piercing sau fard cu sclipici pe pleoape; nu contează că ieşi noaptea pe stradă singur/ă (am cercetare care arată că hărţuirea se întâmplă cel mai des ziua), nu contează că zâmbeşti bărbaţilor necunoscuţi sau pui capul în pământ când treci pe lângă ei. Hărţuitorii au ca obiectiv: să te sperie, să te umilească, să se simtă ei mai puternici, să dovedească altor bărbaţi că şi ei sunt „bărbaţi adevăraţi”. Hărţuirea este un element al masculinităţii toxice.



Mi-aş dori să reţinem că hărţuirea sexuală, indiferent de locul în care se întâmplă nu are nicio legătură cu atracţia sexuală între două persoane, ci cu dorinţa de a domina şi de a umili/ speria cealaltă persoană. Flirtul consimţit este mişto şi diferit de hărţuire. Flirtul se naşte din atracţie, interes şi respect faţă de cealaltă persoană şi urmăreşte stabilirea unei conexiuni cu aceasta. Hărţuirea presupune doar un raport inegal de putere, care are ca scop umilirea, denigrarea, agresarea ţintei şi oferirea unui sentiment de putere, control şi dominare persoanei care hărţuieşte.

Să nu uităm că şi bărbaţii trec prin hărţuire, însă nu avem date reprezentative în acest sens, din nefericire.

Cu cât vorbim mai deschis despre hărţuire şi alte forme de violenţă, cu atât încurajăm victimele să se simtă înţelese şi în siguranţă ca să poată vorbi despre abuzul suferit şi totodată, învăţăm cum îi putem educa pe cei mici şi pe adolescenţi, astfel încât să crească într-o cultură a respectului şi să nu accepte să fie agresaţi sau să devină agresori. Şi tot în acest fel, ţintele hărţuirii se vor simţi încurajate să depună plângere iar sistemul de justiţie va putea să îi sancţioneze corespunzător pe agresori.