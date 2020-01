Prima reacţie a vecinei care a semnalat dispariţia Cristinei Ţopescu la 112: Nu fiţi hiene!

Iată ce a postat prietena Cristinei Ţopescu, ce se recomandă Diana-Maria, pe Facebook:

”Numele meu este Diana Maria. Administrez pagina creată de mine pentru Cristina Topescu, in urma cu câţiva ani. Cristina care imi este prietena şi vecină. Eu am sunat la 112. Dragi colegi de breaslă, vă rog să aveţi decenţa de a avea răbdare şi de a fi jurnalişti adevăraţi, nu hiene! În cursul zilei de astăzi, 13 ianuarie, vă voi da informaţiile reale despre ultimii 4 ani din viata Cristinei şi despre cum am ajuns să sun la numărul de urgenţă. Nu vă aşteptaţi la picanterii şi mizerii! Vă mulţumesc anticipat.

Cris avea obiceiul de a schimba planurile in ultima secunda si sa nu sune. Avea mai multe invitaţii, nu ştia unde va merge de Crăciun şi Revelion. In plus, aşa era Cristina. Cateva zile, cat au avut telefoanele baterie, suna in gol. Si s-a mai întâmplat asta de multe ori. Să nu dea semn si două săptămâni, apoi să sune şi sa povestim. Astăzi am intrat in panică pentru că toate erau inchise, ori un telefon care sa nu mearga era pentru ea o dramă. Aşa e Cris. ----- Fiţi DECENŢI! Nu aţi cunoscut-o! Am refuzat să furnizez informaţii hienelor cand m-am dus să îi pun o lumânare, pentru ca nimeni nu s-a gândit sa îi ducă Lumină! Nu voi apărea in public, nu voi face bani de pe urma Cristinei! Totul va fi public. DECENT. Şi nu credeţi prostiile de la tv! Cris nu s-a sinucis. A trecut Sus alături de căţeii ei, aşa cum voia sa se întâmple cand ii va veni ceasul”, a scris Diana Maria.

Potrivit poliţiei, în cursul serii de duminică, în jurul orelor 22.00, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Ilfov a fost sesizat de către o femeie cu privire la faptul că vecina ei nu a mai fost văzută de aproximativ trei săptămâni. În urma sesizării, poliţiştii din Otopeni au intrat în imobilul respectiv unde au găsit o persoană decedată care nu prezintă urme vizibile de violenţă. Urmează să se efectueze în cauză expertiza medico-legală.

Cristina Ţopescu, fiica îndrăgitului comentator sportiv Cristian Ţopescu, s-a născut la Oradea, în 1960, şi a absolvit facultatea de Limbi Străine din Bucureşti, secţia engleză-italiană.

Ea a fost arestată în 1989 timp de trei luni, după ce a fost prinsă încercând să fugă din ţară.

S-a făcut remarcată la pupitrul ştirilor, fiind ani buni craincă la Pro TV, apoi principala prezentatoare a buletinului de ştiri de la Prima TV, timp de 12 ani. În 2013, ea a demisionat după ce s-a înscris în PSD. Cristina Ţopescu a lucrat şi la Antena 3.