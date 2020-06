Aproape 5% din testele efectuate în 24 de ore, pozitive la COVID-19

Numărul românilor infectaţi cu noul coronavirus creşte şi în ţară şi peste hotare. Nu mai puţin de 315 cazuri noi de infectare au fost înregistrate în ultimele 24 de ore, după ce au fost efectuate 6.333 de teste la nivel naţional. Mai exact, 4,97 la sută din persoanele testate au fost depistate pozitiv.

În acelaşi timp, numărul pacienţilor internaţi la Terapie Intensivă a ajuns la aproape 200. Astfel, sunt din ce în ce mai puţine locuri în spitalele care tratează COVID-19. Este şi situaţia Spitalului „Marius Nasta“, care este plin şi nu mai face internări. Asta după ce şi Institutul „Matei Balş“ a anunţat că nu mai are paturi goale. „De azi nu mai avem niciun loc pentru pacienţii COVID confirmaţi. Mai sunt două locuri la suspecţi şi câteva locuri pentru alte infecţii, este un compartiment special, unde riscurile sunt duble, sunt pacienţi care au şi infecţie cu COVID şi cu tuberculoză asociată, este o formă dublă de infecţie şi contagiune. Suntem într-o situaţie pe care nu am mai parcurs-o de când s-a deschis pavilionul COVID. Nu ne aşteptam să se întâmple în perioada de relaxare. Ne obligă să tragem un semnal de alarmă, să devenim cât se poate de responsabili! Acest număr de cazuri în creştere cu ocuparea de locuri în spitale este un lucru critic, poate crea într-o unitate de timp riscul ocupării paturilor din ATI. Evoluţia acestor pacienţi nu poate fi prevăzută de nimeni, forme aparent uşoare de boală se pot transforma în situaţii critice. Din cei 49 pacienţi nu sunt pacienţi la ATI, opt asimptomatici, nu sunt foarte severe, dar ne putem aştepta ca evoluţia să meargă către forme severe. Niciodată nu am ajuns la capacitatea maximă, de 7 - 10 zile numărul a crescut treptat. Suntem în imposibilitatea de a mai răspunde la posibilitatea de internare pentru COVID“, a avertizat sâmbătă Beatrice Mahler.

Arafat, despre asimptomatici: Ministerul Sănătăţii lucrează să fie limită de internare

Astfel, secretarul de stat în Ministerul de Interne, Raed Arafat, a declarat că Ministerul Sănătăţii lucrează la reglementări care să stabilească o limită de internare a celor care sunt confirmaţi pozitiv cu coronavirus, dar nu au simptome.





„Există un protocol al ECDC şi OMS. S-au discutat anumit aspecte pe momentul externării unei persoane care devine asimptomatică, în cât timp poate să fie externată şi ce trebuie luat în considerare. Ştiu că Ministerul Sănătăţii lucrează pe acest aspect, să vină cu nişte reglementări în acest sens, ca să fie limită de internare până când trebuie să mai ţii o persoană când testele vin pozitive. E posibil să se schimbe, dar pe baza unor protocoale, poate mai repede, dar nu se pune problema că «gata eşti pozitiv, du-te acasă». De ce acest lucru? În primul rând, noi nu avem o populaţie preponderent în case separate, noi avem o populaţie în blocuri, în apartamente. Oamenii stau în casă, în două-trei camere găseşti mai multe persoane, familia, poate că este şi bătrânul acolo, este şi bunica. Tu vii şi eşti pozitiv. Înseamnă că poţi transmite boala. Înainte să devii simptomatic devii chiar contagios bine, adică creşte şansa să contaminezi pe alţii în faza presimptomatică, din ce am înţeles de la colegii noştri. Tu vrei să stai acasă, ai familia cu tine, trebuie să stea cu tine acasă. Trebuie respectate nişte reguli foarte stricte, în sensul în care tu să stai separat, cu mască, într-o cameră, să nu ieşi, decât eventual la baie şi înapoi şi familia să-ţi aducă mâncarea să ţi-o lase la uşă, să plece, să nu stai cu ei în contact permanent. Dacă nu faci acest lucru, riscul este să-ţi infectezi familia. Ea rămâne cu tine. Vine lumea, te testează sau nu te testează, trec 14 zile, s-a terminat perioada. Tu pleci în comunitate. Dar nu ştim cât de mult ai fost contagios, nu ştim dacă ai contaminat sau infectat pe cineva din familie. Ce se întâmplă cu familia ta? Pleacă şi ea în comunitate şi s-ar putea ca peste câteva zile cineva dintre ei să devină pozitivi”, a explicat Raed Arafat la Digi24.





Cele mai multe cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus erau înregistrate ieri în judeţul Suceava - 3.901, în Bucureşti - 2.708 şi în Braşov - 1.215.

Cel puţin 650 de români din Germania sunt infectaţi cu coronavirus. 17 dintre românii plasaţi în carantină au fugit

Un număr de 1.300 de muncitori ai unei companii de prelucrare a cărnii din localitatea Rheda-Wiedenbrück, din Germania, au COVID-19, iar jumătate dintre ei sunt români, a anunţat ieri Ministerul de Externe.





Autorităţile germane afirmă că 17 români au părăsit carantina, nu se ştie dacă erau confirmaţi pozitiv, dar erau în carantină, iar acum se fac demersuri pentru identificarea lor. „Potrivit informaţiilor preliminare obţinute de către oficiul consular, până la acest moment, conform testelor efectuate, 1.300 de lucrători au fost depistaţi pozitiv pentru infecţia cu COVID-19, iar aproximativ 7.000 de persoane au fost plasate în carantină. Tuturor lucrătorilor care se află în carantină le sunt asigurate hrana şi alte bunuri de strictă necesitate. În acest context, consulul general al României la Bonn s-a deplasat, la data de 18 iunie, la sediul companiei în cauză pentru clarificări cu privire la situaţia lucrătorilor români. Reprezentanţii companiei au precizat că aproximativ 50% din persoanele depistate ca fiind infectate sunt cetăţeni români”, a transmis ieri MAE.

Au intervenit poliţia şi armata

Datele privind situaţia românilor infectaţi urmează să fie confirmate de către Departamentul de Sănătate Publică, după finalizarea analizării tuturor testelor. Între timp, conducerea companiei, împreună cu autorităţile locale, au decis suspendarea temporară a activităţii, iar armata a preluat comanda în cazul imensului focar COVID din abatorul german în care sunt angajaţi şi români. Povestea s-a inflamat şi la nivel politic după ce premierul landului unde se află abatorul a acuzat românii că sunt responsabili pentru valul de infectări. Ulterior şi-a retras declaraţia, fără să-şi prezinte însă scuze, aşa cum îi recomandase ministrul federal de Interne.

Complex rezidenţial sub carantină

La 200 de kilometri distanţă de abatorul unde 650 de angajaţi români au fost depistaţi cu coronavirus, alţi români au fost în centrul unui nou scandal. Ei sunt printre cei 700 de oameni plasaţi în carantină într-un complex rezidenţial. Măsura a fost luată după ce în bloc au fost depistate nu mai puţin de 120 de cazuri de coronavirus. Locatarii, anunţaţi în ultima clipă că nu mai au voie să iasă din casă, au atacat forţele de ordine.

Oamenii au aruncat cu pietre şi cu obiecte din casă, inclusiv un calculator, în direcţia poliţiştilor veniţi să înconjoare cu garduri metalice intrarea în complexul rezidenţial. Erau nemulţumiţi că vestea intrării în carantină nu le-a fost comunicată înainte de impunerea efectivă a restricţiilor. „Oamenii n-au mâncare, avem copii mici. Trebuie să cumpărăm medicamente, lapte, scutece. Sunt şi câte şase copii într-o singură locuinţă. Uitaţi, ea e sora mea, trebuie să împartă un fruct cu şase copii”, a reclamat un bărbat. Cel puţin 100 de oameni au încercat să rupă cordonul de securitate, alţii au vrut să escaladeze gardurile. Până la urmă, scutierii au folosit gaze lacrimogene împotriva mulţimii. Dintre cei 700 de locatari, 200 sunt minori.