Vosganian, despre relaţia ALDE cu PSD: Am îndurat-o p-aia cu Grindeanu, am îndurat-o p-aia cu Tudose, am îndurat erorile lui Vâlcov şi Teodorovici

”Am ieşit de la guvernare pentru că direcţia era greşită, proiecţie bugetară îndoielnică, programul de investiţii nerealizat. Am îndurat-o pe aia cu Grindeanu şi am sprijinit-o, am îndurat-o pe aia cu Tudose, am îndurat toate erorile lui Vâlcov şi Teodorovici, am îndurat blesteme şi înjurături cât în 30 de ani de politică. Acţiunea de igienizare din punct de vedere moral trebuia făcută”, a afirmat Varujan Vosganian, la Antena 3.

”Partidul se igienizează. Cei care au un preţ pe care şi l-au scris pe piept, ca la casting, vor pleca”, a continuat Vosganian.

Cât despre trădările unor membri ALDE, care au acceptat funcţii în Guvern, Vosganian a spus că PSD exploatează situaţia într-o manieră ”total lipsită de moralitate”. ”Am sperat că Viorica Dăncilă va fi altfel decât Liviu Dragnea. Se pare că a învăţat foarte repede”, a comentat deputatul ALDE.

Premierul Viorica Dăncilă i-a anunţat pe cei trei parlamentari ALDE pe care i-a propus pentru portofoliile rămase vacante, în ciuda faptului că formaţiunea condusă de Tăriceanu a ieşit de la guvernare. Graţiela Gavrilescu se întoarce la Ministerul Mediului după doar două săptămâni de Opoziţie. Ioan Cupă a fost propus pentru Energie, în timp ce Ştefan Băişanu pentru Relaţia cu Parlamentul.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: