Vlad Voiculescu acuză PNL că nu e încă  viceprimar: Guvernul a modificat în mod abuziv, prostesc şi iresponsabil  Codul Administrativ

”Ştiu că din punct de vedere politic ar fi mai înţelept să tac dar nu pentru politica de acel fel am decis să renunţ la proiectele mele şi să candidez. V-am promis că voi fi viceprimar: nu sunt încă şi mi se pare de datoria mea să vă explic de ce am pierdut deja 2 (două) luni fără să pot demara vreun proiect.

Da, săptămâna aceasta se fac 2 (două) luni de la alegerile istorice din Bucureşti care au scăpat capitala de Firea şi întregul grup infracţional organizat cocoţat la vârful administraţiei capitalei.

Tot săptămâna asta se împlinesc 2 (două) luni de când votul bucureştenilor nu e respectat: Consiliul General al Municipiului Bucureşti nu avut nici măcar o şedinţă iar viceprimarii generali nu au fost aleşi de Consiliu şi nu au preluat - aşa cum v-am promis vouă, celor care ne-aţi votat - responsabilităţi care să le permită să ducă la îndeplinire promisiunile făcute bucureştenilor.

Explicaţia pentru toate acestea este de găsit nu în codul administrativ, ci într-o modificare a Codului Administrativ de acum o lună. La o lună după lege, guvernul PNL a modificat în mod (1) abuziv, (2) electoral interesat, (3) prostesc şi iresponsabil una dintre legile fundamentale ale funcţionării statului: Codul Administrativ.

Pe rând, cu argumente:

(1) ABUZIV -> pentru că modificarea unei legi fundamentale a fost făcută peste noapte, fără niciun fel de consultare, prin ordonanţă de urgenţă; regulile jocului au fost schimbate în timpul jocului, mai precis după ce anumite consilii deja îşi aleseseră viceprimarii.

(2) ELECTORAL interesat -> pentru că nu e un secret că PNL acţionează doar electoral, că îşi doreşte toată puterea şi că încearcă să amâne până după alegerile din 6 Decembrie orice negociere.

(3) IRESPONSABIL -> pentru că blochează respectarea promisiunilor votate de sute de mii de oameni (176.000 de voturi a avut doar Alianta USR PLUS în Bucureşti), nu rezolvă problemele reale ridicate de pandemie (ex: alegerile de persoane - viceprimari, comisii, etc. - trebuie în continuare făcute fizic, ceea ce în condiţiile date va fi dificil) şi perpetuează starea de fapt din perioada Firea PSD”, a scris Vlad Voiculescu pe Facebook.