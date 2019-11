Viorica Dăncilă, întrebată de unde a avut bani pentru cele patru case: Ghinion, eu n-am făcut meditaţii pentru şase case

„Toate pot fi justificate. Am fost la Bruxelles 9 ani. Şotul meu este director în cadrul unei companii mari. Am pornit construcţia unei case în 1999 şi nici acum nu este finalizată. O casă este moştenire din partea mamei mele care a decedat, alta e de la ţară, a socrilor mei şi un apartement modest la Videle. (...) Am avut ghinion să nu am 6 case pe care să le iau din meditaţii. Tot ce am făcut am făcu din munca mea şi a soţului meu”, a declarat Viorica Dăncilă joi seară.

Întrebată şi despre ştirea falsă care a circulat aseară cum că Klaus Iohannis ar fi avut cască în ureche în timpul conferinţei de presă, Viorica Dăncilă a subliniat că aceasta nu a plecat de la PSD, deşi Gabriela Firea şi fostul ministru al Sănătăţii au fost printre cei care au distribuit-o.

„Exclus. Nu cred că domnul Iohannis a purtat cască, dar am văzut că această ştire a fost publicată şi despre mine. Nu a fost lansat de PSD, pentru că nu era adresată şi pentru mine. (...) Preşedintele m-a jignit de foarte multe ori, a dezinformat de foarte multe ori, cum a fost în cazul preşedinţiei rotative”, a mai afirmat aceasta.