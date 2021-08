USR PLUS, despre tragedia din Capitală: „Negoiţă să răspundă. Au fost făcute lucrări nelegale”. Ministerul Culturii anunţă că va cere informaţii privind documentaţia

„Ministerul Culturii regretă tragicul accident întâmplat ieri, 2 august 2021, în proximitatea sediului din Bulevardul Unirii, Nr. 22. Totodată, suntem alături de autorităţile competente şi le asigurăm de tot suportul necesar. Terenul se află în proprietatea statului şi administrarea Ministerului Culturii, însă lucrările nu au fost solicitate sau contractate de către instituţia noastră. Urmează să ne adresăm Primăriei Sectorului 3 pentru a obţine toate informaţiile cu privire la existenţa documentaţiei necesare pentru lucrările efectuate”, a transmis Ministerul Culturii.

USR PLUS îl acuză pe primarul de sector de iresponsabilitate şi spune că acest lucru a dus la „pierderi de vieţi omeneşti”. Potrivit partidului, lucrarea derulată nu avea autorizaţie.

„Iresponsabilitatea primarului Sectorului 3, Robert Negoiţă, se traduce în pierderi de vieţi omeneşti. USR PLUS consideră ca primarul Robert Negoiţă trebuie să răspundă în faţa reprezentanţilor justiţiei privind tragedia petrecută luni seară. Din primele informaţii şi documente pe care le au consilierii USR PLUS, nu există autorizaţie de construire pentru lucrarea derulată lângă Biblioteca Naţională. De altfel, în administraţia publică locală este un fapt binecunoscut că firmele primăriei sectorului 3 acţionează la ordinul verbal al lui Robert Negoiţă, primarul Sectorului 3”, au transmis membrii USR PLUS.