Turcan: PSD şi ALDE s-au folosit de Camera Deputaţilor pentru a pune presiune pe ministrul justiţiei să rezolve temele pe care i le-au stabilit

„Fuga din plen a PSD-ALDE reprezintă de fapt o formă de şantaj instituţional la adresa lui Tudorel Toader. Practic, astăzi, PSD şi ALDE, într-un comportament tipic infracţional, s-au folosit de Camera Deputaţilor pentru a pune presiune pe ministrul justiţiei să rezolve temele de parcurs pe care i le-au stabilit: modificările la Codul penal şi legea amnistiei şi graţierii, principalul instrument prin care Liviu Dragnea în momentul de faţă îşi mai ţine partidul în mână”, a declarat Turcan.Ea şi-a exprimat convingerea că românii s-au putut convinge încă o dată de ce este nociv pentru toată lumea că Parlamentul se află sub coducerea lui Liviu Dragnea, această instituţie ajungând să fie „folosită în reglarea de conturi între taberele din PSD”.„Să nu ne imaginăm că există tresăriri de bună credinţă cu privire la nerealizările administrative sau în politici publice ale ministrului justiţiei. Tudorel Toader mai are de bifat câteva cerinţe exprese care ţin de interesele infractorilor”, a mai spus Raluca Turcan.„Solicitarea noastră şi preocuparea noastră este ca această moţiune să treacă, pentru că va fi semnalul din Parlament că mandatul lui Tudorel Toader a fost un dezastru până în acest moment. (...) Practic, ministrul justiţiei este la fel de vinovat cu Liviu Dragnea şi PSD şi ALDE pentru că de fapt toată politica în materie de justiţie a fost concentrată pe interesele infractorilor. Singura parte care mai trebuie rezolvată e folosită ca şantaj interior în PSD şi ALDE”, a subliniat prim-vicepreşedintele PNL.În ceea ce priveşte poziţia UDMR până la votarea moţiunii, Raluca Turcan a afirmat: „Eu m-am obişnuit până acum ca afirmaţiile publice asumate de UDMR să fie respectate”.Deputatul PSD Cătălin Rădulescu a anunţat, miercuri, că s-a decis ca parlamentarii formaţiunii să nu participe la vot, decizia în legătură cu ministrul Tudorel Toader urmând a fi luată în cadrul coaliţiei, după negocieri între Livu Dragnea, Călin Popescu Tăriceanu şi Viorica Dăncilă. Din lipsă de cvorum, procedura a fost amânată. Ulterior, liderul PSD Liviu Dragnea a declarat că social-democraţii au decis să lase opoziţia să arate că are suficiente voturi. În ceea ce-l priveşte pe Tudorel Toader, a afirmat că există nemulţumiri, dar că acestea vor fi discutate în coaliţie, la întoarcerea premierului Viorica Dăncilă, care se află la Bruxelles.

