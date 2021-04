Trilaterala România-Polonia-Turcia. Bogdan Aurescu: „Ne dorim ca NATO să devină mai puternic.” Miniştrii de Externe au semnat o Declaraţie comună

În cadrul reuniunii Trilateralei România-Polonia-Turcia, organizată în aceste zile la Bucureşti, şeful diplomaţiei române a transmis că retragerea trupelor ruse de la graniţa de est a Ucrainei este o evoluţie „în direcţia bună”. Această reuniune trilaterală „nu putea să aibă loc într-un moment mai oportun, având în vedere situaţia de securitate îngrijorătoare din regiune, în contextul masării de trupe militare ale Rusiei”, a menţionat Bogdan Aurescu.

Cele trei ţări, România, Turcia şi Polonia, consideră că activităţile militare din Vecinătatea Estică a NATO, inclusiv cele recente din Ucraina şi din jurul acesteia, sunt îngrijorătoare, însă Alianţa se confruntă şi cu „provocări mai largi”, precum utilizarea de tactici hibride de către diverşi actori statali şi non-statali, toate acestea afectând negativ stabilitatea şi securitatea regiunii.

Ministrul român de externe, Bogdan Aurescu, i-a găzduit la Bucureşti pe omologii săi de la Varşovia şi Ankara, Zbigniew Rau, respectiv Mevlüt Çavuşoğlu, în cadrul unei reuniuni trilaterale la care au fost invitaţi pentru un schimb de opinii şi miniştrii de externe din Ucraina şi Georgia.

Bogdan Aurescu consideră că acest demers diplomatic trilateral, pe care l-a iniţiat în 2009, funcţionează foarte bine şi îşi aduce contribuţia la asigurarea securităţii Flancului Estic.

Aurescu: Ne dorim ca NATO să devină mai puternic

În acest context, miniştrii de externe din România, Turcia şi Polonia şi-au reafirmat într-o declaraţie comună, semnată la încheierea trilateralei România-Polonia-Turcia, sprijinul pentru independenţa, suveranitatea şi integritatea teritorială a Georgiei şi Ucrainei în interiorul graniţelor lor recunoscute la nivel internaţional şi pentru aspiraţiile euro-atlantice ale ambelor state. De asemenea, le-au promis acestor state sprijin şi asistenţă.

Cele trei state membre NATO pledează pentru menţinerea „uşilor deschise” ale Alianţei şi pentru sprijinirea partenerilor estici şi a celor din Balcanii de Vest, în condiţiile în care summitul NATO, reuniune de la care se aşteaptă decizii la nivel politic, are loc anul acesta la 14 iunie, la Bruxelles.

„Ne dorim ca NATO să devină mai puternic din punct de vedere politic şi militar, un actor cu veritabilă proiecţie globală”, a arătat Bogdan Aurescu. „Ne dorim un nou concept strategic al NATO, care să reflecte realităţile actuale”, a subliniat şeful diplomaţiei române.

Ministrul turc de externe: Regiunea Mării Negre este casa noastră

Ministrul turc de externe, Mevlut Cavuşoglu, a declarat vineri că regiunea Mării Negre este „casa noastră comună” şi trebuie să fie ţinută „departe de tensiuni”.

„Ieri (joi - n.r.), împreună cu Bogdan Aurescu m-am adresat panelului cu privire la parteneriatul strategic pe care îl avem. Relaţiile noastre sunt un exemplu pentru întreaga regiune. (... ) Acesta nu este doar un forum de discuţie, ci a produs şi multe proiecte de cooperare şi astăzi facem schimb de idei legate de ministerialele NATO şi de Summitul NATO din iunie. Astăzi vreau să subliniez importanta unităţii şi solidarităţii. Regiunea Mării Negre este casa noastră comună şi trebuie să ne asigurăm că această regiune este ţinută departe de tensiuni. Pe toţi ne preocupă evoluţiile recente, dar am primit ştiri promiţătoare de curând şi sperăm că dialogul şi diplomaţia vor prevala. Mai sunt şi alte aspecte presante la care trebuie să răspundem, Afganistan, NATO şi Summitul NATO şi am discutat toate aceste aspecte şi vom continua să ne coordonăm politicile”, a spus Mevlut Cavuşoglu, după sesiunea plenară a reuniunii trilaterale.

Redăm conţinutul integral al Declaraţiei comune semnate de cei trei miniştri:

„Noi, ministrul afacerilor externe al României, Bogdan Aurescu, ministrul afacerilor externe al Republicii Polone, Zbigniew Rau, şi ministrul afacerilor externe al Republicii Turcia, Mevlüt Çavuşoğlu, ne-am reunit la 23 aprilie 2021, în Bucureşti, pentru a discuta pregătirile pentru Summitul NATO 2021 şi evoluţiile de securitate din regiune.

Am evaluat, totodată, colaborarea în formatul Trilateralei şi ne-am exprimat satisfacţia faţă de progresele înregistrate în urma întrevederilor ministeriale anterioare, în pofida dificultăţilor întâmpinate din cauza pandemiei de COVID-19.

Am avut un schimb de opinii privind reuniunea miniştrilor afacerilor externe NATO din martie 2021 şi am subliniat importanţa Declaraţiei ministeriale adoptate cu această ocazie. Ne-am exprimat, de asemenea, sprijinul pentru procesul de reflecţie NATO 2030 aflat sub coordonarea Secretarului General. Am subliniat legătura transatlantică durabilă dintre Europa şi America de Nord şi valorile democratice comune, ca fundament al Alianţei.

Pe parcursul dezbaterilor în formatul Trilateralei, am schimbat opinii privind situaţia de securitate de pe Flancul Estic al NATO şi am discutat activităţile militare îngrijorătoare din Vecinătatea Estică, inclusiv pe cele recente din Ucraina şi din jurul acesteia. Am reiterat apelul nostru pentru implementarea integrală a Acordurilor de la Minsk şi pentru respectarea strictă a regimului de încetare a focului. Am evidenţiat, de asemenea, ameninţările şi provocările mai largi cu care se confruntă Alianţa, precum şi utilizarea de tactici hibride de către diverşi actori statali şi non-statali, toate acestea afectând negativ stabilitatea şi securitatea regiunii noastre.

Am convenit că rămân importante consolidarea suplimentară a posturii de descurajare şi apărare a NATO şi a dimensiunii politice a Alianţei, consolidarea rezilienţei şi sprijinirea politicii „uşilor deschise”, precum şi a partenerilor estici şi a celor din Balcanii de Vest. Am evidenţiat interesul constant al NATO pentru un dialog de substanţă cu partenerii săi, având în vedere că această relaţie rămâne reciproc benefică.

Pe acest fond, miniştrii afacerilor externe din Ucraina şi Georgia au fost invitaţi astăzi la Bucureşti pentru un schimb informal de opinii cu noi.

Cu această ocazie, i-am reasigurat pe omologii noştri din Georgia şi Ucraina cu privire la angajamentul nediminuat al ţărilor noastre de a le oferi sprijin şi asistenţă. Am reafirmat sprijinul nostru pentru independenţa, suveranitatea şi integritatea teritorială a Georgiei şi Ucrainei în interiorul graniţelor lor recunoscute la nivel internaţional şi pentru aspiraţiile euro-atlantice ale ambelor state.

Am convenit să continuăm coordonarea în formatul Trilateralei pentru a contribui pe mai departe la consolidarea NATO şi la sprijinirea partenerilor, în acelaşi timp cu dezvoltarea de proiecte şi iniţiative în acest scop”.