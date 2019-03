Tăriceanu: Iohannis şicanează Guvernul prin trimiterea bugetului la Curtea Constituţională. CCR nu are cum să dea curs favorabil solicitării preşedintelui

Tăriceanu a declarat duminică seara, la România TV, că la modul în acre a fost construit bugetul s-a avut în vedere o diminuare a deficitului bugetar, dar proiectul de buget a pus accent pe investiţii, care se cifrează la 50 de miliarde de lei.

“Construcţia bugetară. în primul rând spre deosebire de cea de anul trecut, a avut în vedere o diminuare a deficitului bugetar din raţiuni de prudenţă economică pentru că există anumite informaţii că economiile la nivel global la nivel european ar putea avea o anumită încetinire şi atunci este prudent să procedăm în acest fel. În al doilea rând, bugetul a pus accent foarte mult pe investiţii, investiţiile se cifrează la 50 de miliarde de de lei, 50 de miliarde de lei înseamnă peste 10 miliarde de euro, o creştere cu 45% faţă de anul anterior, creşterea este de 14,5 miliarde de lei, dacă reţin bine cifrele, investiţii care vor fi îndreptate cu precădere către infrastructura de transport pentru a termina anumite proiecte care sunt în derulare”, a afirmat Tăriceanu.

El spune că multe dintre proiectele de infrastructură se vor axa pe zona Moldovei deoarece Autostrada Transilvania este realizată în bună măsură, mai rămâne tronsonul Piteşti – Sibiu ca un deziderat al autorităţilor, fiind prevăzuţi bani şi pentru modernizarea căii ferate

Tăriceanu a menţionat că preşedintele Klaus Iohannis a ales să şicaneze Guvernul deoarece a trimis bugetul la Curtea Constituţională, precizând că bugetul este un apanaj al Executivului şi al Parlamentului.

“Preşedintele ce a ales să facă, aţi văzut, e o şicanare evidentă a Guvernului. Eu nu îmi aduc aminte ca vreun preşedinte în trecut să fi trimis bugetul la Curtea Constituţională pentru că bugetul este cu precădere un apanaj al Executivului şi al Parlamentului şi el nu conţin elemente de constituţionalitate sau neconstituţionalitate, ca o lege diferită. Eu cred că aici a greşit foarte mult. Bine, preşedintele s-a poziţionat, ca, în fine, aşa doreşte, acum nu ştiu cum îl percep cei care sunt favorabil opoziţiei, dacă el este şeful sau altcineva, vrea să fie liderul opoziţiei şi asta e o postură, sigur, nu mai eşti preşedintele ţării, ai ieşit din matcă constituţională, a prerogativelor constituţionale şi joacă acest rol. Nu e în regulă fără îndoială, nu e în regulă, dar aşa consideră preşedintele că trebuie să facă. Eu cred că este prost pentru România. Adică în loc să fie preşedintele tuturor românilor, a ales această postură. Eu cred că este o greşeală majoră”, a precizat preşedintele Senatului.

El crede că pe data de 6 martie Curtea Constituţională va debloca această situaţie.

“Pe 6 martie va fi decizia Curţii Constituţionale şi prin urmare lucrurile se vor debloca, eu aşa consider, nu are cum Curtea Constituţională să dea curs favorabil solicitării preşedintelui pe acest subiect, ar fi o postură inedită în care în afară de Guvern şi Parlament am avea un jucător pe buget care nu are acest rol constituţional”, a explicat Tăriceanu.

Liderul ALDE a mai spus că nu urmează o criză economică chiar dacă în anumite ţări europene se înregistrează o anumită încetinire a creşterii economice, iar economia românească are perspective bune de creştere în continuare.

