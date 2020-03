Tăriceanu, atac fără precedent la adresa lui Victor Costache: Mi-a dat impresia unuia care îşi face treaba într-un mare sictir

„A venit demisia ministrului Sănătăţii! Nu m-a luat prin surprindere! În toate lunile în care a fost ministru, dl Costache mi-a dat impresia unuia care îşi face treaba într-un mare sictir, de parcă ne-ar fi făcut un mare serviciu. A comunicat puţin şi din vârful buzelor. A luat decizii îndoielnice şi târzii, a avut în minte interesele celor puţini şi nu ale celor mulţi. Am auzit lucruri bune despre doctorul Costache, dar ca ministru a fost unul lamentabil”, a precizat preşedintele ALDE într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook.

Călin Popescu-Tăriceanu susţine că demisia era predictabilă, dată fiind gafa cu testarea în masă a bucureştenilor. „Spuneam că demisia era predictibilă şi gafa cu testarea în masă a bucureştenilor a fost doar pretextul ca el să plece. Cauzele sunt mai profunde şi se leagă de lipsa de pregătire a sistemului medical pentru impactul pandemiei în condiţiile în care au recunoscut că ştiu cel puţin din luna ianuarie de dimesiunile crizei. Şi mă gândesc că dl Costache nu a vrut să fie prins la frâiele ministerului atunci când adevărata furtună va veni”, a completat liderul ALDE.

Tăriceanu îi acuză pe cei din PNL că au forţat anticipatele în loc să se preocupe de criză privind coronavirusul.

„Aşa am ajuns ca doctorii şi personalul medical să intre în luptă total nepregătiţi, cu măşti de unică folosinţă pe care le reutilizează, cu combinezoane improvizate şi cu mănuşi găurite. În loc de a se pregăti pentru această luptă Orban &Co au preferat să joace piesa alegerilor anticipate, piesă care astăzi are un final dramatic”, a mai afirmat fostul premier.