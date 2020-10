Surse PNL îl retrage pe Viorel Ilie de pe listele pentru parlamentare

Viorel Ilie ocupa a doua poziţie pe listele PNL Bacău, loc considerat eligibil pentru intrarea în Parlament.

Adevărul: PNL i-a oferit un loc eligibil la parlamentare lui Viorel Ilie, fost ministru în guvernele PSD girate de Liviu Dragnea. Domnul Ilie a fost vizat şi de o anchetă penală, însă procurorii nu au putut să îl ancheteze pentru că Senatul nu i-a ridicat imunitatea. Întrebarea: Mai e credibil mesajul dumneavoastră anti-PSD şi pro-justiţie, în condiţiile în care PNL, principalul dumneavoastră partener politic, promovează în Parlament astfel de personaje, traseişti cu suspiciuni penale?”, l-a întrebat jurnalistul Adevprul Sebastian Zachman pe preşedintele Klaus Iohannis.

Klaus Iohannis: Mesajul meu a fost mesajul politicianului Klaus Iohannis şi al preşedintelui României şi a rămas acelaşi, nu mi-am schimbat opinia. Şi noi am discutat, cred că exact dumneavoastră aţi pus întrebarea cu traseismul, acum vreo trei sau patru luni, şi la un moment dat v-am promis că s-a cam terminat cu racolarea şi s-a terminat, după cum am văzut cu toţii. Deci, nu au mai existat racolări, nu au mai existat cooperări şi asta este un fapt. Deci, am spus, am avertizat, lucrurile s-au oprit atunci când a fost nevoie. Mai departe, cu siguranţă, veţi putea să aflaţi de la PNL foarte în detaliu cum s-au făcut listele, fiindcă listele s-au făcut cu oameni din PNL şi candidaţii sunt membri în PNL.