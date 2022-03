Scrisoare deschisă PNL Sector 1 către Clotilde Armand: Gata cu joaca! Veniţi urgent cu un buget legal pe masa Consiliului Local

„Am anunţat încă de săptămâna trecută poziţia oficială a Curţii de Conturi legată de includerea tuturor datoriilor în proiectul de buget, conform legilor în vigoare, inclusiv legea 273/2006 - lucru pe care PNL îl repetă de peste un an. PNL Sector 1 este pregătit să voteze de urgenţă bugetul sectorului, după ce acesta va fi pus în legalitate de către aparatul primarului. Am înaintat şi o serie de amendamente ce vizează proiecte importante de investiţii în sector, ignorate de actuala administraţie”, a transmis organizaţia PNL.

Liberalii spun că, prin amendamentele pe care le propun, se alocă sume importante pentru unităţi de învăţământ din sectorul 1, care au nevoie de lucrări urgente de reabilitare şi modernizare. „De asemenea, vom aloca sume adiţionale Spitalului de Arşi şi Spitalului Grigore Alexandrescu, pentru funcţionare şi dezvoltare, pe baza solicitărilor punctuale primite în discuţiile cu managementul spitalelor. Sumele vizează proiectarea şi execuţia sistemelor de detecţie a concentraţiei de oxigen în zone cu risc de incendii în spitalul Grigore Alexandrescu - 648 mii lei. Alte proiecte importante propuse de consilierii PNL pentru bugetare sunt modernizarea străzilor Chitila Triaj şi Câmpul cu Maci, care nu au nici măcar utilităţi în acest moment şi sunt neasfaltate, dar şi credite bugetare pentru achiziţia de terenuri în vederea amenajării de parcări. În prezent, Sectorul 1 are doar 10.000 de locuri de parcare de reşedinţă şi 250.000 de autoturisme înscrise la DGITL Sector 1”, spune PNL Sector 1.

PNL Sector 1 o somează public pe Clotilde Armand să deblocheze proiectele de HCL depuse de grupul consilierilor PNL pe parcursul ultimului an şi să înceteze acest abuz fără precedent. „Am propus proiecte extrem de importante pentru cetăţenii sectorului 1, care sunt blocate abuziv de primar, nefiind trimise în direcţiile de specialitate pentru avize. Astfel, nu pot fi aduse pe ordinea de zi a Consiliului local. Proiectele PNL vizează organizarea de pieţe volante, dezvoltarea infrastructurii pentru încărcarea maşinilor electrice, amenajarea de parcuri şi parcări, apă curată pentru şcolile din sectorul 1, biblioteci publice etc. Acest blocaj este o încălcare flagrantă atât a legii, cât şi a dreptului la reprezentare a cetăţenilor acestui sector, care au votat şi componenţa Consiliului Local, nu doar un primar-jupân, care sfidează legile, instituţiile ţării şi oamenii pe care îi reprezintă. Solicităm instituţiilor abilitate să se auto-sesizeze cu privire la aceste grave abuzuri”, afirmă liberalii.

PNL Sector 1 anunţă că votează bugetul cu două condiţii nenegociabile: punerea urgentă în legalitate, în conformitate cu punctul de vedere al Curţii de Conturi, şi încetarea imediată a abuzurilor, respectiv supunerea la vot a proiectelor de hotărâre depuse până în prezent. „Sesizăm totodată că nici până în ziua de azi Viceprimarul PNL nu are delegate atribuţii, un alt exemplu de comportament absurd şi abuziv. Aveţi şansa să faceţi ceea ce vă cere legea şi bunul simţ, doamna Armand. Dacă vă pasă cu adevărat de cetăţenii acestui sector, pe care şi noi i-am convins să vă acorde votul în 2020, lăsaţi campaniile de imagine (primarul Kievului are lucruri mai importante de făcut decât să fie prezent pe pagina dvs. de Facebook, pentru un pumn de like-uri), încetaţi abuzurile şi circul, faceţi administraţie. Aşa cum am procedat până acum, vom fi partenerii tuturor proiectelor făcute în interesul oamenilor şi cu respectarea legii”, precizează PNL Sector 1