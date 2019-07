REPORTAJ Ce nu s-a văzut la TV de la Congresul USR: Game of Thrones, Simona Halep, Star Trek şi pantofii lui Barna

Cu câteva minute înainte de 10.30, actorii politici de la USR aproape că au acoperit terasa din faţa Teatrului Naţional din Bucureşti. De colo colo auzi discuţii despre starea drumurilor, strategii de promovare în online sau previziuni privind rezultatul votului pentru alegerea candidatului la prezidenţiale. La una dintre intrări, deşi încearcă să nu iasă în evidenţă, Nicuşor Dan este chemat din minut în minut la poze de către membri USR. Deşi nu mai este membru al formaţiunii de doi ani, acesta a relatat pentru „Adevărul” că a venit în calitate de „prieten” şi de „observator”.

În interior, puţin după ce s-a dat startul oficial al Congresului, din difuzoare porneşte deodată soundtrack-ul din serialul „Game of Thrones” (n.red.: Urzeala Tronurilor), iar useriştii aplaudă amuzaţi. Prima care ia cuvântul este Roxana Wring, preşedintele USR Bucureşti, care precizează că formaţiunea „trebuie” să ajungă la guvernare din 2020 şi că misiunea partidului este de a schimb mentalităţi şi legile date pentru infractori. „Dăncilă trebuie să plece. Firea trebuie să plece”, adaugă aceasta, primind instant admiraţia publicului.

FOTO Inquam Photos / Octavian Ganea

Pentru a da imaginea unui partid transparent şi modern, USR-ul prezintă ordinea de zi, pe care o supune la vot, identic ca modul în care se organizează o şedinţă din plenul Parlamentului. Nu toată lumea poate să voteze însă, deoarece unii încă nu şi-au primit telecomenzile de vot iar o parte dintre cei care le au se plâng că nu funcţionează. După zece minute în care se răspândesc ultimele dispozitive se încearcă din nou, iar imediat, la fel ca în Parlament, începe zarva. Se pare că semnalul unor telecomenzi se pierde în eter iar pe ecranul din faţa scenei apare un tabel excel uriaş cu numele tuturor celor care încă nu au votat. Moderatorul îi ia la rost pe câţiva din listă şi îi roagă la microfon să încerce din nou să voteze. Între timp apare o mână ridicat din public care vine cu propunerea ca participanţii să-şi scrie numele pe ecusoane „ca să ne cunoaştem mai bine între noi”.

FOTO Iulian Bîrzoi

După ce în sfârşit se adoptă ordinea de zi, pe scenă sunt chemaţi useriştii care s-au înscris în cursa pentru candidatura din partea partidului la prezidenţiale. Dan Barna, Dragoş Dinulescu, Mihai Goţiu şi Dumitru Stanca vin pe rând pe scenă, nu doar alfabetic, ci şi după înălţime. „Oo, ce pantofi drăguţi are Barna”, exclamă în grupul său un membru al partidului.

FOTO Iulian Bîrzoi

Din public, deputata de Iaşi Cosette Chichirău ia şi ea cuvântul şi propune ca în timpul Congresului, deşi nu era planificat, să se organizeze şi o dezbatere live cu cei patru candidaţi. Telecomenzile se ridică iar în aer pentru a da verdict propunerii, iar Barna recomandă unei doamne care se chinui să apese butoanele - „ţine-o cu două mâini”. „That's what he said" (trad.: asta-i ce a zis el) răspunde timid o voce din public.

„Noi chiar avem un alt ADN”

Primul candidat care îşi rosteşte discursul este Mihai Goţiu, care are un mesaj centrat pe protejarea mediului. Acesta subliniază că efectele acestui domeniu nu se văd decât peste 20-30 de ani şi că partidul trebuie să-şi asume o viziune „pentru România anului 2050. Să ne reamintim, suntem Uniunea Salvaţi România”. Acesta nu a uitat de partidele aflate la putere şi a venit cu o critică. „Să nu vină PSD şi ALDE să ne spună că ei sunt patrioţi distrugând apele şi pădurile şi ceea ce înseamnă o viaţă mai bună în România”. La final acesta l-a menţionat şi pe Nicuşor Dan şi a amintit că partidul s-a născut din urma protestelor din 2013 privind Roşia Montana, 2014 când s-a scandat pentru respectarea dreptului la vot pentru diaspora şi 2015 ca urmare a incendiului de la Colectiv.

Următorul care ia cuvântul e Dragoş Dinulescu, care mărturiseşte încrezător că nu are un discurs pregătit. „Am idei dar n-am să vă obosesc”, adaugă acesta, care numeşte apoi câţiva membri tineri de la USR Prahova şi îi roagă să se ridice în picioare. „Dacă mă votaţi, eu reprezint altceva decât cutuma”, spune Dinulescu, care mai apoi îşi exprimă regretul că evenimentul nu este mediatizat mai puternic, astfel încât „votantul PSD dacă vede ce transparenţă şi disponibilitate avem, poate se îndrăgosteşte de noi. Noi suntem altfel. Noi avem alt ADN. Chiar avem alt ADN”, încheie acesta.

Dragoş Dinulescu FOTO Iulian Bîrzoi

Într-un limbaj puţin sacadat Dumitru Stanca aminteşte în discursul său despre armată şi subliniază că deţine toate calităţile pentru un prezidenţiabil pe care l-ar alege românii. Referindu-se la o dezbatere internă din partid a celor patru candidaţi, Stanca afirmă că „eu n-am vorbit cu «dacă» ci cu «atunci când voi fi» preşedinte”. Mai departe aceste trece la geopolitică şi aminteşte despre situaţia Republicii Moldova precizând că „sunt unii care-şi doresc ca Prutul să nu mai fie graniţa între două Românii”. În public, doi userişti par că şi-au pierdut interesul şi îşi fac selfie-uri cu filtrul de pisică.

Ultimul care urcă pe scenă este Dan Barna, moment în care sala pare că se reaprinde şi aplaudă intens, iar o parte se ridică în picioare. O fată cu un tricou alb inscripţionat cu faţa preşedintelui partidului şi cu textul #mypresident (trad: preşedintele meu) îşi ridică mâinile în aer de bucurie.

FOTO Iulian Bîrzoi

Barna nu stă pe gânduri şi intră direct în discurs. Vorbeşte despre „povestea nostră, a românilor care au ales să nu stea departe” dar şi despre „povestea mea”, care a început cu momentul în care a primit în urmă cu trei ani un telefon de la Dacian Cioloş pentru a se implica în politică. „USR nu va deveni nciodată nici PSD, nici PNL. USR va rămâne un partid viu. Povestea noastră e încă la început. Nu putem schimba lucrurile fără să avem puterea. Obiectivul nostru este să guvernăm această ţară”, adaugă Barna, care primeşte aplauze după aproape fiecare paragraf. După ce aproape că iroseşte cele 15 minute alocate pentru discurs, acesta îi roagă pe colegi să-i mai ofere două. Preşedintele partidului este şi singurul care aminteşte de parteneriatul cu PLUS în intervenţia sa şi încheie, după ce anterior a făcut o trimitere la Matrix , cu o altă referinţă de film. „Suntem Game of Thrones ca energie. Ca viziune suntem Star-Trek-ul României”. Odata cu ultimul cuvând din discurs, din difuzoare porneşte deodată o melodie de fundal din Star Trek.

După o dezbatere în care cei patru candidaţi au trebuit să vorbească despre reforme ale educaţiei, politici de apărare şi convingerea votanţilor PSD-ALDE, partidul trece la vot. Pe hol, Barna e salutat cu „domnul viitor preşedinte” şi primeşte numeroase încurajări de la colegi. Pe scenă, la urne are loc votul şi poza sau măcar selfie-ul.

FOTO Iulian Bîrzoi

După aproximativ 30 de minute cortina roşie a teatrului cade peste scenă, iar partidul începe să numere voturile din urne. O oră mai târziu, vizibili plctisiţi, useriştii îşi amintesc de meciul Simonei Halep din finala Wimbledon împotriva Serenei Williams şi proiectează live pe ecrane partida dintre cele două jucătoare. Publicul prinde viaţă din nou şi scandează „Si-mo-na, Si-mo-na, Si-mo-na” mai tare decât au făcut-o pentru cei patru candidaţi la un loc.

Totuşi, useriştii nu apucă să urmărească finala mai departe căci sosesc rezultatele: Dan Barna- 324 de voturi, Mihai Goţiu - 134, Dumitru Stanca - 5 iar Dragoş Dinulescu -3. La auzirea rezultatului membrii partidului se ridică în picioare şi scandează „USR, USR, USR”, iar Barna citează din Dragoş Dinulescu şi afirmă că „România are nevoie de ADN-ul USR la Cotroceni”.

După câteva discursuri despre viitorul partidului, presa este invitată afară iar formaţiunea se pregăteşte să voteze modificarea statutului USR. Cu toate că prin sală majoritatea nu se aşpteptă ca Congresul să se termine până la ora 22, useriştii vor să vadă finala lui Halep aşa că se supune la vot dacă şedinţa să se supende până după partidă. Rezultatul este strâns, iar în cele din urmă membrii formaţiunii aleg politica în defavoarea lui Halep.

