Raluca Turcan: Lansăm o schemă de ajutor de stat cu un buget estimat de 100 de milioane de euro pentru sectorul cultural românesc

„Am făcut o evaluare în piaţă, am discutat cu artişti şi oameni de cultură, am identificat problemele cu care s-au confruntat în această perioadă şi am găsit următoarea soluţie: o schemă de ajutor de stat cu un buget estimat de 100 de milioane de euro. Sceham funcţionează sub formă de granturi şi vine să completeze măsurile pe care le-am luat deja în beneficiul celor care activează în acest domeniu”, a declarat Raluca Turcan.

Ea a trecut în revistă măsurile luate până în prezent de care au beneficiat cei din sectorul cultural-creativ: acces la schema de granturi stabilită prin Ordonanţa 130/2020, microgranturi de 2.000 de euro, granturi de capital de lucru şi de investiţii, şomaj tehnic (75% din salariul mediu brut pe ţară) - pentru aproximativ 3.000 de beneficiari din sectorul cultural -, şi indemnizaţia pentru drepturi de autor pentru ce care au avut venituri exclusiv din contracte de drepturi de autor.

Memorandumul cu privire la schema de ajutor de stat va fi prezentat miercuri în şedinţa de Guvern, a mai spus videprim-ministrul, unde va fi supus dezbaterii, iar de această sumă vor beneficia sectorul independent, organizatorii de evenimente culturale şi festivaluri de muzică, librăriile şi editurile.

Vor putea solicita fonduri organizaţiile non-guvernamentale şi societăţile comerciale din domeniul cultural.

„Există două tipuri de granturi: microgranturi, cu o valoare fixă de 4.000 de euro, şi granturi variabile, raportate fie la vânzarea de carte din anul 2019 sau la numărul de bilete comercializate în anul 2019, cu un plafon maxim de 800.000 de euro pentru fiecare beneficiar”, a explicat Turcan.

Pentru elaborarea acestei scheme au fost necesare aproximativ 15 runde de întâlniri cu artişti şi organizatori de evenimente, a mai precizat Turcan, şi a fost constituit un grup de lucru cu Ministerul Culturii şi reprezentanţi ai sectorului cultural.

Beneficiarii schemei de ajutor de stat pentru susţinerea sectorului cultural sunt entităţi de drept privat care au avut activitate în ultimii 2 ani în artele spectacolului, artele vizuale, patrimoniu, carte, audiovizual şi educaţie culturală.

Pentru a beneficia de acest ajutor, toate entităţile trebuie să se înscrie în Registrul sectorului cultural, pe de o parte, pentru a cunoaşte exact impactul financiar, şi, în acelaşi timp, ca o condiţie pentru preînscrierea la aplicarea pentru aceste granturi. Înscrierile se pot face până pe 25 noiembrie, inclusiv.

Informaţiile obţinute după etapa de preînscriere vor fi folosite pentru valoarea finală a acestei scheme de ajutor de stat.

Ministerul Culturii va administra schema, prin Unitatea de Management al Proiectului. Proiectul va fi supus dezbaterii publice timp de două săptămâni.

Bogdan Gheorghiu, ministrul Culturii, a explicat: „Vom condiţiona aceste finanţări în aşa fel încât banii să se cheltuiască pentru ca beneficiarii să fie din punct de vedere piramidal toţi cei care activează în sectorul cultural respectiv. Pentru că există terţe profesii ce ţin de fiecare domeniu de activitate. Noi ne vom asigura că atunci când finanţăm un organizator de eveniment vor ajunge bani şi la artişti, când finanţăm librării sau edituri vor ajunge bani şi la autori”.

„Cultura e un motor de dezvoltare economică”, a subliniat primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, aflat alături de Turcan şi de ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, miercuri. „Bucureştiul are o mare oportunitate în zona creativ-culturală, pentru că s-a format în timp aici un ecosistem cu mari realizări, în special în zona independentă. Salut acest ajutor care vine din partea Guvernului pentru întreg sectorul cultural”, a mai spus el.