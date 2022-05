PSD reînvie tema revizuirii Constituţiei. Modificările, încă sub semnul întrebării

Marcel Ciolacu a fost politicianul care a redeschis tema revizuirii Constituţiei, la şase luni de când PSD insista pe subiect, pentru a justifica realizarea unei coaliţii cu PNL şi UDMR. „Eu cred că ne aflăm în ceea ce specialiştii în drept numesc „momentul constituţional”. Am ratat acest moment după integrarea în UE şi NATO. Am ratat în 2011 şi am ratat în 2013, când am avut o largă majoritate parlamentară. Din punctul meu de vedere, cu o majoritate de peste 65% în Parlament, avem puţine scuze dacă vom rata din nou”, afirma Ciolacu, marţi.

Însă întrebat despre ce schimbări ar putea fi vorba, preşedintele PSD a subliniat că Robert Cazanciuc şi Titus Corlăţean au fost mandataţi să pregătească schiţa referitoare la posibile modificări, dar e necesară şi o discuţie în Coaliţie. Ceea ce a subliniat Ciolacu a fost că PSD nu se va atinge de atribuţiile şefului statului, şi aşa ştirbite în epoca Dragnea, când Iohannis a fost scos prin mai multe legi din procedura de numire a conducerii ANCOM, a şefului Direcţiei Generale Protecţie Internă din MAI şi a judecătorilor de la Curtea Supremă.

În momentul constituirii Coaliţiei, tot PSD a insistat pentru menţionările referitoare la „reforma Constituţiei” în programul de guvernare, fiind susţinut de UDMR, dar fără a spune ce anume se vrea îmbunătăţit. „Era ideea de a pune ceva vag. Insistau PSD şi UDMR”, a precizat, pentru „Adevărul”, unul dintre liderii liberali care au lucrat la programul de guvernare.

PSD ar vrea, dar încă nu e clar ce

Surse social-democrate susţin pentru „Adevărul” că PSD nu are în momentul de faţă nicio schiţă referitor la ceea ce ar vrea să modifice şi ce nu la Constituţie, fiind doar la stadiul de intenţie verbală. Responsabilii PSD de pregătirea abordării social-democraţilor pentru revizuirea Constituţiei, Robert Cazanciuc şi Titus Corlăţean, n-au putut fi contactaţi. Nici Dănuţ Cristescu, unul dintre juriştii de la Senat ai PSD, nu a putut da informaţii suplimentare în ceea ce priveşte planul PSD privind reformarea Constituţiei: „Încă nu au început discuţiile. Urmează în perioada următoare, şi atunci vom putea vorbi despre ce schimbări sunt dorite”, a declarat Cristescu.

La rampă a ieşit şi liderul UDMR, Kelemen Hunor, cu o perspectivă mai conturată privind mizele reformei constituţionale. „România trebuie să clarifice: este republică prezidenţială ori republică parlamentară. Noi, în acest moment, nu suntem nici, nici”, a precizat Kelemen, care a subliniat că ar înclina spre o republică parlamentară cu preşedinte ales de legislativ, care să păstreze actualele atribuţii. În schimb, liderul UDMR a subliniat că nu este momentul cel mai potrivit acum pentru începerea revizuirii, România fiind preocupată cu „stingerea incendiilor”, cum sunt multiplele crize cauzate de războiul din Ucraina, problemele economice şi aşa mai departe.

PNL vorbeşte de alte priorităţi

Şi liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, a precizat pentru „Adevărul” că altele sunt priorităţile Coaliţiei şi mai bine partidele s-ar concentra pe ele, apoi să vină şi discuţiile referitoare la Constituţie. „ În momentul acesta, avem alte priorităţi, nu că ele nu ar putea să coexiste, dar avem problemele de securitate, problemele economice. Sunt lucruri care preocupă atât Guvernul, cât şi partidele care formează coaliţia”, a afirmat Fenechiu. Liberalul a punctat că trebuie un consens clar în Coaliţie privind limitele revizuirii, ca experţii să ştie pe ce anume să lucreze într-un viitor proiect.

Referitor la schimbarea formei de guvernământ, Daniel Fenechiu a declarat tranşant că PNL nu este de acord. „PNL nu susţine schimbarea formei din republică semiprezidenţială în republică parlamentară”. Pe de altă parte, introducerea noţiunii de regiune, care ar ajuta la o reformă administrativă, este acceptată de liberali: „Regionalizarea, care este o prioritate, nu poate fi făcută fără modificarea Constituţiei. Deci, cu siguranţă, când va fi modificată Constituţia vom avea regionalizare”, a subliniat liderul senatorilor PNL.

Încercări ratate

În ultimele decenii au mai fost demersuri ratate de modificare a Constituţiei. În 2008 şi 2011, PDL şi Traian Băsescu au vrut, dar schimbările politice i-au determinat să renunţe. Şi Uniunea Social-Liberală, prin Comisia Antonescu (2013), pregătea o revizuire a Constituţiei care aducea noutăţi legislative precum pierderea mandatelor de către traseişti, mandat prezidenţial de patru ani, nu de cinci, era introdus conceptul de „regiune”. PDL a atacat la CCR proiectul, iar judecătorii l-au declarat neconstituţional. Refacerea proiectului n-a mai fost posibilă pentru că USL s-a destrămat.