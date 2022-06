Primul contracandidat al lui Drulă la şefia USR. Octavian Berceanu a intrat în cursa pentru preşedinţia partidului

„Am depus candidatura pentru presedintia USR PLUS, in competitia interna a partidului. „USR e vocea tuturor!” Candidez pentru functia de presedinte al USR PLUS pentru ca membrii au dreptul sa-si exprime liber parerile, sa fie intelesi si sustinuti. Candidez pentru ca cetatenii romani au votat ca sa-i reprezentam, neconditionat, indiferent de cat de greu ne este. Asta vom face!”, a anunţat Octavian Berceanu.

În trecut, Octavian Berceanu a mai candidat şi pentru şefia USR Bucureşti, dar a fost învins în competiţia internă de Vlad Voiculescu, după ce fostul ministru al Sănătăţii a fost sprijinit inclusiv de tabăra USR-ului vechi, în frunte cu Claudiu Năsui.

Berceanu este singurul contracandidat de până acum al lui Cătălin Drulă, preşedintele interimar. Un alt contracandidat de pregătit de gruparea Curaj din partid, care trebuie să aleagă între Allen Coliban (primarul Braşovului), Mihai Poliţeanu (deputat) şi Cătălin Teniţă (deputat).

În luna iulie vor avea loc alegerile pentru şefia USR, după ce anterior discuţiile erau pentru luna octombrie.