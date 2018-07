Ovidiu Raeţchi, PNL: Doi deputaţi ai minorităţilor care au votat azi pentru Codul penal s-au opus unei achiziţii vitale pentru securitatea naţională, în februarie

„Pe 21 februarie 2018, Camera Deputatilor a aprobat o achizitie vitala pentru securitatea nationala a Romaniei: sistemul HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems) din Statele Unite ale Americii, in urma unei aprobari prealabile din partea Congresului SUA. Foarte simplu spus, acest sistem este esential in contextul amenintarii ruse din zona Crimeea-Marea Neagra. Au existat in Camera Deputatilor, la acel moment, doar doua voturi impotriva achizitiei:

- Ignat Miron, Comunitatea Rusilor din Romania, seful Grupului parlamentar de prietenie cu Federatia Rusa;

- Popescu Mariana Venera, Asociatia Macedonenilor din Romania.

Intamplator sau nu, sunt cele doua persoane care au decis astazi, prin votul lor, adoptarea Codului Penal“, a scris Raeţchi pe Facebook.

Nouă dintre cei 17 deputaţi ai minorităţilor naţionale au votat alături de PSD şi ALDE modificările la Codul penal. Fără votul lor, PSD n-ar fi reuşit să treacă legea. UDMR nu a mai votat alături de Putere, astfel că voturile minorităţile naţionale au fost decisive.