Orban, despre discuţia cu Pandele: Sunt amănunte de cancan. Când discut cu cineva, nu bat toba în târg

”Acestea sunt amănunte de can can. Eu când sunt pe cineva am 500 de telefoane zilnic. Eu răspund la oricine mă sună sau îl sun înapoi, chiar dacă sunt telefoane necunoscute. Nu pot să mă apuc să povestesc presei toate cele 500 de telefoane pe care le am. Când discut cu cineva, discut cu cineva, nu bat toba în târg că am vorbit cu cineva”, a afirmat Ludovic Orban, întrebat miercuri la finalul BPN al PNL despre discuţia telefonică pe care a avut-o cu Florentin Pandele, duminică noapte.

Gabriela Firea a afirmat că împotriva ei a existat o campanie murdară, de demolare şi demonizare. Ea a povestit că soţul ei, Florentin Pandele l-a sunat pe Ludovic Orban în noaptea alegerile ca să îl întrebe dacă este convins că a procedat bine şi dacă e convinsă că este mai bine pentru bucureşteni ca Nicuşor Dan să fie primar general. Orban i-ar fi fi replicat „Măi, Florine, dar erau declaraţii politice”.

„Au fost minciuni de campanie. De altfel, când soţul meu l-a sunat pe domnul Orban în noaptea alegerilor şi l-a întrebat de ce m-a defăimat, de ce a ales calea urâtă a unei campanii negative, de ce m-a demonizat, de ce m-a demolat, dacă e convins că a făcut bine, dacă e convins că pentru bucureşteni e mai bine să fie domnul Dan, în condiţiile în care inclusiv adversarii îmi recunosc capacitatea de muncă şi de implicare, domnul Orban a spus: «Măi, Florine, dar erau declaraţii politice» Ok! Dacă în cadrul unor declaraţii politice poţi să demolezi un om şi poţi să spui numai minciuni, atunci această politică este murdară”, a dezvăluit Firea.