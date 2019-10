Orban: În 30 de ani nu îmi aduc aminte ca la o moţiune de cenzură să se fi dezbătut şi votat în weekend. Sunt voturi peste numărul semnatarilor

Ludovic Orban a declarat, marţi seara, la Digi 24, că PSD vrea să ducă dezbaterea şi votul la moţiunea de cenzură la sfârşitul săptămânii şi crede că acest lucru reprezintă un derapaj de la normalitate.

"Este un derapaj dramatic de la normalitate. În 30 de ani nu îmi aduc aminte ca la o moţiune de cenzură să se fi dezbătut şi votat în weekend. Ce vrea PSD-ul, ca să înţeleagă lumea simplu, PSD vrea să ducă dezbaterea şi votul la această moţiune vineri, sâmbătă sau duminică mizând pe faptul că, dacă se ţine vineri, sâmbătă sau duminică când nu sunt zile de activitate la Parlament, să reducă la maxim prezenţa semnatarilor moţiunii astfel încât să scape de moţiunea de cenzură printr-o programare complet anormală, nefirească”, a afirmat Orban.

El îi acuză pe social-democraţi de faptul că se agaţă de toate tertipurile pentru că nu mai au majoritate în Parlament.

"De ce nu vine Dăncilă în Parlament să ceară votul pentru remaniere? Pentru că nu mai are majoritate? De ce am avut noi capacitatea să strângem 237 de semnături? Pentru că nu mai are majoritate PSD-ul. Ei se agaţă de orice fel de tertip, pun la cale toate nenorocirile, toate ticăloşiile posibile în materie de şmecherii, că numai la asta îi duce capul, e Iordache acolo, care este o minte bolnavă. Eu nu pot să-i înţeleg. Această adunătură care efectiv a pierdut orice legătură cu realitatea trebuie oprită, trebuie îndepărtată cât mai repede de la putere”, a spus preşedintele PNL.

Orban crede că numărul celor care vot vota moţiunea de cenzură va fi mai mare decât al celor care au semnat-o.

"Eu sunt convins că numărul votanţilor moţiunii de cenzură va fi mai mare decât numărul semnatarilor. Vom avea voturi şi din zona parlamentarilor PSD, vom avea voturi şi din zona parlamentarilor din grupul minorităţilor naţionale, care nu sunt semnatari. (…) Sunt cel puţin 7-8 voturi peste numărul semnatarilor”, a explicat Orban.

El a mai spus că, indiferent în ce zi va fi moţiunea, parlamentarii PNL vor fi prezenţi şi vor vota la vedere.