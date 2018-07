VIDEO Iohannis, după summitul NATO: Am discutat despre bani. Trump a spus lucrurilor pe nume, dar nu există niciun pericol de destrămare. NATO e unită

Preşedintele Klaus Iohannis, la finalul summitului NATO:

Am terminat lucrările de două zile ale Summitului NATO din acest an. Foarte interesant, cu unele concluzii chiar foarte bune pentru noi. Vreau să punctez doar câteva lucruri la final: ce a obţinut România la acest summit NATO?

1: noi am încercat să consolidăm Flancul estic. În acest demers al nostru am obţinut două lucruri foarte importante: centru de comandă de trei stele, operaţional, cum ne-au explicat specialiştii noştri, fiind un centru de comandă între nivelul tahnic şi nivelul strategic. Un centru în care vom avea în jur de 400 de ofiţeri de stat major din toate ţările NATO.

2: am obţinut o upgradare a statutului brigăzii multinaţionale pe care am înfiinţat-o şi care a căpătat acum un statut permanent. Al treilea lucru este sesiunea Mării Negre, desfăşurată la iniţiativa noastră, în demersul pe care l-am început încă din 2015 de a pune regiunea Mării Negre pe harta NATO. S-a realizat cu mare succes. Pe toate le-am obţinut prin multă persuasiune“, a spus şeful statului, după reuniunea NATO.

În final, sesiunea specială a fost despre bani. În 2014 s-a decis ca în principiu, până în 2024, alocările naţionale pentru apărare să fie de 2% din PIB. Rezultatele sunt foarte diferite şi ne aflăm destul de departe de momentul 2014. România a ajuns âncă de anul trecut la 2%. Statele Unite sunt în jur de 4%. Dar avem aliaţi care au şi azi bugete sub 1% din PIB pentru apărare. Atunci, pe bună dreptate, s-a pus la modul foarte apăsat împărţirea sarcinilor şi a contribuţiilor. După sesiunea Mării negre, s-a schimbat întregul program, cu toţii am renunţat la întâlnirile programate, din păcate. Apăruse o discuţie destul de intensă şi am hotărât împreună să schimbăm agenda, fără musafiri, fără alţi participanţi. Mai mulţi aliaţi s-au angajat să-şi crească cheltuielile pentru apărare.

Pentru România, anunţul e simplu: suntem la 2% şi ne menţinem la acest nivel. S-a discutat, fără să se ia o decizie, ca în viitor să încercăm să mărim acest procent.

Ultima sesiune de la care am venit direct, a fost dedicată Afganistanului. Noi ne-am angajat prima dată în CSAT, că vom creşte numărul de personal din Afganistan de la cât avem acum 770 şi ceva. Vom ajunge la 950 anul viitor - şi militari şi jandarmi şi civili. NATO nu este doar despre a primi securitate, ci şi despre a da securitate. Despre a fi un factor mare de securitate în regiunea mare în care ne aflăm. Prezenţa noastră în Afganistan este o prezenţă în baza articolului 5. Soldaţii noştri sunt foarte foarte apreciaţi în Afganistan şi ca preşedinte, sunt mândru de ei.

Derspre conflictul SUA-Germania:

Nu există niciun pericol de destrămare. Nu există un conflict, ci o discuţie. Aceste chestiuni au fost aduse în discuţie de preşedintele Trump, a spus lucrurilor pe nume, aşa cum e normal între prieteni şi aliaţi. Ne-am despărţit cu înţelegerea clară că NATO e unită şi cea mai puternică alianţă care a existat pe pământ. Am convenit să sporim puţin costurile pentru a o face şi mai puternică, inclusiv Germania.

Poate România să aloce mai mult de 4% pentru Apărare?

Dacă România îşi permite, e o discuţie importantă, în contextul în care toate sectoarele cer bani, şi educaţia şi sănătatea. Dar şi siguranţa şi apărarea sunt importante.

***

Liderii NATO au discutat aprins, în urmă cu puţin timă, despre alocările bugetare pentru apărare, în spatele uşilor închise. Preşedintele SUA, Donald Trump, a cerut insistent creşterea cheltuielilor pentru Apărare de la 2% din PIB la 4% din PIB. Formatul discuţiilor este ”1+1”, cel mai restrâns cadru de dialog între aliaţi ,unde au acces doar şefi de stat şi de guvern şi ambasadorii statelor membre. Georgia şi Ucraina, ţări partenere, au fost invitate să părăsească reuniunea din cauza contradicţiilor dintre Donald Trump şi Angela Merkel privind bugetele Apărării.