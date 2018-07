„Ofensivă“ diplomatică a Guvernului Dăncilă. Ce spun specialiştii despre şirul de gafe ale guvernanţilor

Premierul Viorica Dăncilă a făcut, miercuri, o nouă gafă diplomatică. Aflată în vizită oficială în Muntenegru, al doilea om din PSD a declarat în cadrul conferinţei comune cu premierul muntenegrean că îi pare bine să fie la Pristina (n.r. – capitala Kosovo, stat nerecunoscut de România). „Mă bucur să fiu azi la Pristina, în prima vizită a unui prim-ministru român în Muntenegru“, a afirmat Dăncilă. Aceasta a fost corectată de translatorul oficial, care a spus Podgorica, capitala statului Muntenegru, în loc de Pristina, cum spusese Dăncilă. Pe contul oficial de YouTube al Guvernului muntenegrean, Vioricăi Dăncilă i-a fost tăiat sunetul când spune Pristina în loc de Podgorica.

„Dragnea să o ţină acasă pe Dăncilă. Dacă o mai lasă să umble liberă prin lume, va ajunge un pericol la adresa relaţiilor internaţionale ale României“, a fost reacţia preşedintelui PNL, Ludovic Orban. Singurul reprezentant al PSD care s-a pronunţat asupra ultimei gafe a Vioricăi Dăncilă a fost Adrian Dobre, fost secretar de stat şi purtător de cuvânt al PSD. Acesta a catalogat declaraţia lui Dăncilă drept o gafă diplomatică într-o zonă cu „multe sensibilităţi istorice“.

Istoricul gafelor diplomatice

Dăncilă nu este la prima greşeală făcută în cadrul întâlnirilor cu alţi şefi de guvern sau de stat. În luna mai, în cadrul întrevederii cu premierul Croaţiei, Andrej Plenkovic, n-a mai aşteptat intonarea imnului şi i-a cerut acestuia să treacă în revistă garda de onoare. Acesta a oprit-o pe Dăncilă, deşi aceasta a dat să plece. O lună mai târziu, în plină conferinţă de presă cu premierul Estoniei, Viorica Dăncilă a uitat numele acestuia, amintindu-şi în primă fază doar prenumele. „Am avut onoarea să-l am lângă mine pe prim-ministrul eston, Jüri… Ratas“, a afirmat aceasta, după ce s-a uitat la un reprezentant al echipei sale. Tot la întrevederea cu Ratas s-a consumat un alt moment jenant. Steagul Estoniei a fost arborat cu culorile în ordine inversă, ceea ce l-a făcut pe premierul Estoniei să meargă să-l aşeze în poziţia corectă.

Nu în ultimul rând, Dăncilă a avut probleme de exprimare şi la întâlnirea cu Papa Francisc, potrivit înregistrărilor date un site italian, în condiţiile în care Guvernul român a dat un video fără sonor. „Sfinţia Voastră,

I am very glad for this opportunity (n.r. - sunt foarte bucuroasă pentru această oportunitate)“, a fost mesajul româno-englez al premierului Dăncilă, potrivit presei italiene. De altfel, cei de la Palatul Victoria au urcat de-a lungul timpului mai multe înregistrări video fără sonor cu Dăncilă.

„Adevărul“ a stat de vorbă cu mai mulţi specialişti despre efectele gafelor făcute de Dăncilă şi de alţi miniştri ai săi când e vorba de zona diplomatică sau de referirile la anumite comunităţii etnice. „În primul rând, trebuie spus că sunt erori de fond, nu sunt greşeli de protocol sau accidente de conduită. Nu avem doar simple confuzii de capitale, ci sunt declaraţii făcute în zone sensibile. Toate problemele astea se iau în serios. Şi dacă e vorba de superficialitate nu este scuzat“, a declarat Cristian Diaconescu, fost ministru de Externe, referindu-se la frecvenţa gafelor lui Dăncilă.

Pe de altă parte, lectorul universitar George Jiglău a punctat faptul că Dăncilă şi echipa sa se comportă

într-un mod care aduce deservicii imaginii României din trei motive: lipsa pregătirii în ceea ce priveşte protocolul diplomatic, de aici venind şi gafele simple, o cultură generală slabă, faţă de ceea ce cer funcţiile lor, şi din cauza partidelor din care provin, care nu caută să recruteze cei mai buni oameni.

Diaconescu a atras atenţia că actualul guvern, la modul cum se comportă, nu va putea gestiona cum trebuie preşedinţia Consiliului UE. „Preluarea preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene înseamnă mai puţin o reuniune formală. Înseamnă concilierea poziţiilor, foarte multe discuţii informale, folosirea persoanelor care conduc comitetele de lucru sau alte structuri pentru a genera consens. Se impune ca cei care îşi îndeplinesc atribuţiunile din partea României să fie atât de capabili încât să aducă toate statele la o poziţie comună, chiar dacă sunt poziţii diferite la început“, a afirmat fostul ministru de Externe. Diaconescu a subliniat şi că pregătirea acestora e departe faţă de ceea ce ar trebui să fie pentru o asemenea provocare. „Echipa Guvernului de acum e departe de ce ar trebui să fie, iar ei vor trebui să gestioneze Brexit-ul, noul cadru financiar european. Tipul de cooperare în UE e departe de ceea ce arată Guvernul de la Bucureşti. O spun cu tristeţe“, a conchis fostul şef al diplomaţiei române.

Şi în rândul specialiştilor din MAE se resimt erorile guvernanţilor. „Toate greşelile făcute de miniştrii şi de premier le decontăm noi, cei din aparatele de specialitate. Noi trebuie să discutăm cu omologii noştri şi să încercăm să reparăm ce fac politicienii, pentru că ei vin şi pleacă, noi rămânem. La mijloc sunt dosare importante şi mai ales sensibilităţi, cum sunt Balcanii sau Orientul Apropiat, unde nu te poţi juca cu vorbele. E şi o zicală: în politică trebuie să ai grijă ce să spui, în diplomaţie trebuie să ai grijă ce să nu spui“, au declarat surse din diplomaţie pentru „Adevărul“.

Daea compară sacrificarea porcilor cu uciderea evreilor

Petre Daea a susţinut marţi seară, la Antena 3, că porcii infestaţi trebuie incineraţi, afirmând că este „o muncă extraordinară, ca la Auschwitz“. „Nu există antidot, nu există vaccin, nu există medicamente, singura metodă este sacrificarea. Porcii se incinerează, este o muncă extraordinară. Acolo este ca la Auschwitz“, a declarat ministrul Agriculturii, ale cărui scuze au venit a doua zi, însă tot într-o formă controversată. „Îmi declar respectul pentru membrii comunităţii evreieşti, am vrut să prezint situaţia deosebit de grea cu care se confruntă crescătorii de porci“, a afirmat Daea.

Mai multe partide politice, printre care PNL, USR şi Mişcarea România Împreună au cerut demisia sau demiterea lui Daea, dar social-democraţii nici nu au dat vreun semn că se gândesc la aşa ceva.

O mustrare publică a venit doar din partea liderulul Liviu Dragnea. „Declaraţia ministrului Daea reprezintă o gafă! Regret că un ministru al Cabinetului PSD - ALDE a făcut o asemenea declaraţie, deşi sunt convins că nu a existat nici cea mai mică intenţie de a ofensa poporul evreu. Cu toate acestea, îi atrag public atenţia ministrului Agriculturii să fie mai atent asupra modului în care se exprimă şi să nu mai folosească asocieri care pot jigni profund“, a scris preşedintele PSD pe Facebook.

În schimb, Ambasada Israelului în România şi-a declarat dezamăgirea faţă de ideile enunţate de Daea. „Ne exprimăm consternarea cu privire la afirmaţiile lui Daea care a comparat sacrificarea porcilor cu uciderea evreilor la Auschwitz“, potrivit unui comunicat al ambasadei.