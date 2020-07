Oana Florea (PSD): Legea carantinei şi izolării nu ar trebui discutată în cheie politică. Vrem să ne asigurăm că statul nu va face abuzuri

„Legea carantinării a născut foarte mari controverse şi emoţii în societatea românească, dar este bine sa încercăm să o privim raţional. Este o lege care restricţionează drepturi şi libertăţi? Da, dar nu în orice condiţii! Este o lege necesară? Da, pentru că altfel am avea vid legislativ. Constitutia prevede ca in anumite conditii sa se poate restrange drepturi si libertati. Acum, întrebarea este cum se face această restricţionare fără a deveni abuzivă? Respectând nişte reguli de bază: să fie făcută pe o durată determinată şi cu respectarea principiului proporţionalităţii. Despre aceste lucruri vorbeşte şi decizia CCR 458/2020, dar şi Convenţia Europeană a Drepturilor Omului”, susţine deputatul PSD.

Reprezentanta PSD explică demersul iniţial al Guvernului. „Fiind o lege cadru, deci o lege care se referă la toţi potenţialii viruşi cu care s-ar putea confrunta ţara noastră, este normal ca durata să fie lăsată la latitudinea expertilor, în funcţie de fiecare virus în parte. Proporţionalitate trebuie să existe astfel încât internarea nevoluntară să fie ultima cale şi una excepţională, regula pentru asimptomatici fiind izolarea la domiciliul persoanei respective sau la adresa indicată de ea. Îmi este clar că intenţia Guvernului a fost să se pună în acord cu Decizia CCR astfel incat sa aiba o baza legala pentru masurile restrictive, numai că acest lucru s-a făcut repede şi fără un filtru juridic serios. Aşa că, atunci când am lucrat la acest proiect legislativ la Camera Deputaţilor, am găsit multe probleme de constituţionalitate, probleme de formă, probleme de fond, probleme de formulări, probleme de definiţii. Trebuia să o modificăm, nu putea rămâne aşa, de aceea am făcut corecturile necesare în forma adoptată, analizand fiecare articol in parte”, a completat Florea.

Deputatul PSD a precizat de ce este nevoie de măsuri excepţionale. „Da, sunt măsuri excepţionale, pe care o ţară trebuie să le aplice în momentul în care se confruntă cu o situaţie gravă, iminentă, care pune în pericol sănătatea publică. În această cheie aş vedea eu necesitatea unei astfel de legi. Oamenii cu bun simţ care respectă regulile, oamenii educaţi, oamenii care înţeleg, care poartă mască, trebuie să se simtă protejaţi! Atunci când o persoană care poartă microbul respectiv nu vrea să se conformeze şi poate să răspândească virusul, statul trebuie să aibă nişte pârghii cu care să intervină şi să protejeze populaţia”.

Nu în ultimul rând, Oana Florea a subliniat că discuţiile nu ar trebui purtate în cheie politică. „Cred că despre asta este vorba şi nu cred că ar trebui să se discute într-o cheie politică. Cred că trebuie să avem în vedere nişte principii după care să ne ghidăm, astfel încât să găsim echilibrul între a da statului pârghii de a gestiona o criză şi a asigura cetăţenii că nu se fac abuzuri, că drepturile şi libertăţile lor sunt respectate, chiar dacă, pe perioade scurte de timp şi in cazuri excepţionale, pot fi restricţionate. Iar cazul în care există restricţii şi omul se simte nedreptăţit, acesta să poată să aibă o cale de atac în instanţă, unde să îşi găsească dreptatea. Apoi, este normal ca omul să poată să fie despăgubit, dacă este deposedat de anumite bunuri pe motiv că acestea trebuie distruse, rămânând aceste distrugeri tot o cale excepţională, regula fiind decontaminarea. La fel, este normal ca omul să aibă dreptul la concediu medical plătit, pentru că nu poţi să ţii un om închis in casa fără să aibă şi mijlocele necesare traiului de zi cu zi. În final, aş vrea să le atrag atenţia tuturor celor implicaţi la nivel decizional, că este de datoria noastră, a legiuitorilor, dar şi a Guvernului, să explicăm această situaţie excepţională până românii vor înţelege că nu se doreste o lege împotriva lor, ci este o un act care are în vedere binele general al societăţii, sănătatea populaţiei. Şi care se va aplica numai în situaţii epidemiologice şi biologice de risc, nu altfel!”, a conchis Oana Florea.