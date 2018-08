Norica Nicolai şi trucajele. Ce a încercat să facă în 2006, pe vremea când era parlamentar

Prezentă în judeţul Gorj pentru a participa la manifestările dedicate împlinirii a 40 de ani de la înfiinţarea Termocentralei Turceni, Norica Nicolai, europarlamentar ALDE, a declarat vineri, 17 august, că imaginile cu jandarmi lovind persoane nevinovate la protestul din 10 august au fost trucate.

„Se pot face multe cu un calculator. Cred că imaginile cu jandarmii care lovesc oameni cu mâinile ridicate au fost trucate. Şi în ţările din UE se acţionează la fel dacă nu se respectă spaţiul delimitat de jandarmi. Eu pot să fiu de acord cu orice, dar nu cu violenţa şi injuriile aduse oamenilor legii. Nu înţeleg de unde atâta ură”, a declarat Norica Nicolai la Turceni.

În 2006, pe vremea când era doar parlamentar PNL, Norica Nicolai a fost însă surprinsă într-un scandal tot pe tema trucajelor, aceasta trimiţând o persoană străină în plenul Parlamentului pentru a vota un proiect de lege în locul altui coleg.

Norica Nicolai a declarat atunci jurnaliştilor, în calitate de senator, că persoana prezentă în sală nu a votat. „Este o nepoată a mea şi cu asta basta! Intră lumea în sala de plen, din punctul meu de vedere nu este nicio problemă. Nu vă priveşte cine este. Îmi asum eu răspunderea", a explicat Norica Nicolai, încercând să minimalizeze incidentul.

Cu toate acestea, conform listelor de atunci, „nepoata” Noricăi Nicolai a votat în locul liberalului Şerban Stratilă, absent din sală în momentul respectiv. Senatorii au făcut front comun ca să muşamalizeze incidentul, iar vicepresedintele Senatului de atunci, Teodor Meleşcanu, a ajutat-o pe „nepoată" să iasă pe uşa din spatele prezidiului. Meleşcanu a explicat că ruda lui Nicolai nu a folosit cartela, ci a stat doar la pupitrul senatorului Nicolai. Camerele de luat vederi au suprins însă tânăra care ocupa un fotoliu de parlamentar, cu o cartelă de vot în mână.

Europarlamentarul Norica Nicolai are în prezent un salariu lunar de 8.611 euro, adică puţin peste 100.000 de euro pe an. Pe lânga acestea, Noricăi Nicolai i se mai asigură, în calitate de membru al Parlamentului European, diurnă, dar şi cheltuielile pentru asistenţi, birou şi călătorii, ajungând în final la o sumă totală de aproximativ 556.000 de euro pe an. Norica Nicolai este europarlamentar de nouă ani.