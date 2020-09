Nicuşor Dan, despre distribuţia căldurii şi apei calde: „Vom asigura stocuri pentru avariile care ar putea apărea“

Nicuşor Dan a declarat, întrebat despre situaţia apei calde şi a căldurii în sezonul rece, că mandatul său, ca primar general, va începe undeva pe 10 octombrie şi iarna va începe pe 15 noiembrie, deci timpul este prea scurt pentru a schimba conducte, însă îi asigură pe Bucureşteni că vor fi asigurate stocurile pentru avarii. Despre pasajul Doamna Ghica acesta a spus că este o construciţie ilegală pentru că nu are PUZ şi Studiul de Stabilitate a Clădirilor Învecinate.

„Mandatul meu va începe undeva în jur de 10 octombrie, iarna o să înceapă pe 15 noiembrie, nu o să putem să schimbăm conducte în perioada asta. Ce pot să promit este că în acest interval vom asigura stocuri pentru avariile, care în mod sigur vor fi foarte multe, vom asigura echipamente, vom asigura instrumente de detecţie a avariilor. Pe problema termoficării sunt două probleme - una de fond, că trebuie să înlocuim inelul principal, durează mult, dar ne vom apuca în primăvară pentru că avem banii europeni, şi una de intervenţie rapidă când avariile se produc, până când vom rezolva problema mare de fond, şi asta e ce pot să promit acum”, a afirmat Nicuşor Dan, întrebat luni seară la postul B1Tv despre situaţia apei calde şi a călduri în sezonul rece, conform news.ro

El a adăugat că Pasajul Doamna Ghica este o construcţie ilegală în prezent, iar pasajul Ciurel a costat prea mult faţă de scopul şi utilitatea pe care le are.

„Ciurelul este o lucrare de infrastructură, care a costat prea mult faţă de ce face, dar această lucrare de infrastructură poate să fie utilă. Trebuie doar să faci un studiu de trafic local, să vezi ce probleme poate să rezolve, trebuie să dimensionezi nişte intersecţii, să pui nişte semafoare şi asta n-o să facă mare lucru, dar măcar n-o să facă cozile pe care le-am văzut cu toţii în imaginile difuzate de televiziuni. Pasajul Doamna Ghica este un pasaj început fără actele necesare, deci nu are PUZ şi nu are nici Studiul de Stabilitate a Clădirilor Învecinate. Nu este legal. Este o construcţie ilegală, da, pentru care Inspectoratul de Stat în Construcţii a constatat că este ilegală, numai că fiind campanie electorală probabil că s-au ferit să intre într-o dezbatere cu primarul în funcţie. Pasajul Doamna Ghica este o lucrare corectă, ea face parte din Inelul Median, care urmează să fie construit şi care să fluidizeze traficul. Proiectul corect este şi cu linie de tramvai şi, în orice caz, proiectul trebuie să fie legal”, a completat Dan.

Privitor la problema ambroziei în Bucureşti, Nicuşor Dan a spus că „este o chestiune care ţine de poliţiile locale ale sectoarelor”.

„Ce pot să promit este că prin Poliţia Locală a Municipiului Bucureşti ne vom ocupa de coordonarea acestei probleme. E o chestiune foarte simplă. Trebuie să identificăm terenurile virane din Bucureşti şi în plus, pe o hartă pe care putem să o facem în două zile online, cetăţenii să ne spună ei înşişi care sunt terenurile pe care le văd cu ambrozie”, a explicat Nicuşor Dan.

Chestionat dacă va închide şcolile în cazul unor condiţii meteo extreme, Dan a răspuns: „Nu, am considerat-o exagerată. Bine, dacă este mare urgie şi pot să cadă crengi, e posibil, dar pentru o ninsoare de 30 de centimetri nu se pune problema să închidem şcolile”.

Chestionat dacă se va face puşcărie în rândul oamenilor din administraţia anterioară, el a replicat: „Aş paria pe asta, da”.