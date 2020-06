Ludovic Orban, atacat din interior: Ţine restaurantele închise, dar deschide păcănelele. Guvernul a găsit cheia relansării economiei!

„Am urmărit declaraţia lui Ludovic Orban în care a anunţat noile propuneri de relaxare. Mărturisesc ca eu unul sunt stupefiat de noile măsuri ! Cum sa menţii restaurantele închise, in condiţiile in care deschizi hotelurile, Dar, in schimb, deschizi casele de pariuri, păcănelele şi jocurile de noroc. Acum este foarte clar! Guvernul a găsit cheia relansării economiei!”, a scris pe pagina sa de Facebook Lucian Iliescu.

Senatorul PMP a întrebat ironic de programul păcănelelor: „Ştie cineva care va fi programul de lucru la păcănele?”.

Alesul din partidul lui Traian Băsescu aminteşte că proiectul iniţiat de el privind interzicerea păcănelelor la parterul blocurilor a primit aviz pozitiv in aceasta saptamana din partea Comisiei de învăţământ a Camerei deputaţilor.