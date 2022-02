Liderii PNL şi PSD se ameninţă reciproc cu ruperea Coaliţiei

„Noi am făcut un compromis în această guvernare. Şi suntem la guvernare cu PSD. Dar dacă suntem la guvernare doar ca să fim cei care încasează şi să închidem ochii de fiecare dată şi apoi să fim arătaţi tot noi cu degetul, că nu merge această coaliţie, nu voi accepta”, a declarat Florin Cîţu public, solicitându-le celor de la PSD să spună dacă mai vor la guvernare cu liberalii. Liderul PNL le-a cerut colegilor de compromis să nu mai facă promisiuni care nu ar putea fi onorate, cum ar fi încă o creştere a pensiilor anul acesta. „Acum ne certăm iarăşi pe o himeră, pe ceva ce nu există: pe o lege a pensiilor pe care nu a văzut-o nimeni, nu ştim cu cât vor să crească pensiile”, a mai punctat Florin Cîţu, într-un interviu la B1 TV.

Pericolul anticipatelor

Replica pentru Florin Cîţu a venit de la preşedintele PSD. Marcel Ciolacu pune reacţia pe seama plictiselii, însă ar trebui să se gândească la consecinţe. „Câteodată mai intervii ca om politic şi din plictiseală, o fi intervenit şi această plictiseală la anumiţi colegi din PNL, dar există contrapondere: dacă această coaliţie se rupe, contraponderea este reprezentată de alegerile anticipate”, a precizat Ciolacu, într-un interviu la Antena 3.

Pe de altă parte, liderul social-democrat a subliniat că are o relaţie foarte bună cu premierul Nicolae Ciucă. „Eu cu primul ministru nu am avut niciodată o astfel de discuţie, ba din contră, mereu am discutat ce trebuie făcut mai repede pentru români, pentru a asigura stabilitate şi predictibilitate”, a completat Ciolacu.

Potrivit Protocolului de colaborare, actuala Coaliţie ar trebui să funcţioneze până la alegerile parlamentare din decembrie 2024, iar schimbarea premierului ar avea loc în mai 2023.