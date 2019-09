INTERVIU cu Siegfried Mureşan. Ce sfori se trag la Bruxelles pentru Plumb. „E imposibil să avem un verdict pe dos. Nu stă Comisia în 8 voturi de la PSD”

Adevărul: Ieri am avut un vot covârşitor în Comisia Juridica (JURI), de 20 la zero, împotriva Rovanei Plumb. Totuşi, în scrisoarea trimisă de JURI către preşdintele Parlamentului European se lasă o portiţă. Rovana Plumb ar putea fi reaudiată luni.

Siegfried Mureşan, europarlamentar PNL: Joi, s-au dat două voturi în JURI. În primul rând, s-a pus întrebarea: Putem da undă verde doamnei Rovana Plumb?. Răspusul: 15 voturi împotrivă, 6 voturi pentru şi două abţineri. Deci nu, nu a convins. Apoi s-a deliberat răspunsul a următoarea întrebare: Ce să facem? Îi cerem informaţii suplimentare, o invităm la a doua audiere sau spunem că nu poate fi comisar, fiind în conflict de interese? JURI a dat, cu o majoritate covârşitoare - de 20 la zero - următorul verdict: există conflict de interese şi nu poate fi comisar. Au trimis acest răspuns preşedintelui PE, care, mai departe, trebuie să trimită poziţia oficială a PE preşedintelui Comisiei Europene (CE). Suntem într-o situaţie fără precedent.

Nu s-a mai întâmplat ca un candidat să fie respins de JURI.

Exact. Preşedintele PE, David Sassoli (socialist), a încercat să înţeleagă verdictul JURI şi a cerut ca până luni să primească o specificare clară, o precizare clară a verdictului JURI: dacă mai poate fi îndreptat ceva în cazul Plumb sau dacă acesta este ultimul cuvânt al Comisiei.

Aşadar, acest răspuns trebuie să vină încă o dată din partea JURI.

De facto, JURI a dat deja acest răspuns, cu un scor de 20 la zero, că nu mai are nevoie de alte informaţii suplimentare. Însă scrisoarea JURI a fost puţin ambiguă, puţin vagă, de aceea preşedintele PE a cerut o clarificare. După ce JURI a decis joi că Rovana Plumb e în confict de interese, e clar că luni nu poate da un verdict pe dos, deşi Rovana Plumb încă mai speră.

Nu s-ar putea decide totuşi o nouă audiere a Rovanei Plumb?

Nu, fiindcă joi, JURI a decis că nu are niciun sens să o invite pe Rovana Plumb la a doua audiere. Preşedintele PE e nou în funcţie, se află la început de mandat şi doreşte să se asigure înainte de a trimite un răspuns oficial din partea PE.

Preşedintele PE e socialist, coleg de familei europeană cu Rovana Plumb, iar preşedintele Comisiei Europene, Ursula vond der Leyen, vrea ca toţi comisarii propuşi să treacă de votul Parlamentului. Poate că, în final, Rovana Plumb va primi a doua şansă.

În JURI au căzut ieri doi candidaţi: Rovana Plumb, cu 20 la zero, şi candidatul maghiar, cu un vot mult mai strâns: 11 la 9 şi două abţineri. După votul tehnic din JURI, fiecare candidat va fi audiat în Comisiile de specialitate ale PE, unde e nevoie de o majoritate de două treimi pentru a obţine aviz pozitiv – până anul acesta era nevoie doar de majoritate simplă. Deci nu ştim ce va fi de luni la audierile din Comisiile de specialitate, unde se poate forma uşor o majoritate de blocaj. Aşadar, aşteptarea ca toţi comisarii europeni să treacă de PE e una nerealistă, pentru că sunt multe propuneri cu probleme, cum ar fi comisarul olandez, franacez şi belgian.

Tocmai, de ce au picat doar propunerile României şi Ungariei în JURI, în timp ce candidaţii Franţei, Belgiei şi Olandei au trecut? Nu e dublu standard?

Nu e dublu standrad, pentru că JURI avea un mandat extrem de strict: de a examina declaraţiile de avere ale tuturor comisarilor şi de a vedea dacă exită conflicte de interese. Iar conflicte de interese sunt doar la Rovana Plumb şi la candidatul maghiar. Însă e adevărat că sunt mari semne de întrebare la belgian şi la franţuzoaică – semne mari de înterbare legate de integritate - doar că aceste probleme nu erau legate de declaraţia de avere, de aceea au trecut de JURI. Aşadar, au alte învinuiri, care nu făceau obiectul JURI. Chiar şi aşa, vor avea o audiere dificilă în Comisiile de specialitate şi, da, aveţi dreptate!, nu trebuie să se aplice dublul standard. Orice candidat, indiferent de ţara din care provine, indiferent de familia politică, trebuie respins dacă are probleme de integritate.

Mai exisăt vreo şansă ca Rovana Plumb să ajungă al audierile din Comisia de Transporturi?

Ca să ajungă în Comisia de Transporturi, are nevoie de avizul Comisiei Juridice. JURI este o Comisie autonomă, formată din jurişti, experţi în drept, iar decizia de joi nu a fost sub nicio formă una politică. De altfel, niciun europarlamentar român nu a fost implicat în audierea Rovanei Plumb, nici din partea PSD, nici din partea PNL. Deci e imposibil ca luni JURI să dea un alt verdict decât cel de joi, luat cu 20 la zero. E imposibil ca Rovana Plumb să primească aviz pozitiv din partea JURI la trei zile după ce primise aviz negativ. Iar avizul pozitiv al JURI este indispensabil pentru a ajunge la etapa ulterioară, audierile din Comisia de Transporturi. Aşadar, fără o decizie favorabilă în JURI, legea nu-i permite Rovanei Plumb să ajungă în Comisia de Transporturi.

Viorica Dăncilă ar putea insista pentru Rovana Plumb chiar şi în ceasul al 12-lea?

Ar fi o mare greşeală. Toţi europarlamentarii ştiu că Rovana Plumb şi-a înmatriculat maşina de lux în Bulgaria ca să nu plătească taxe în România. Toţi au auzit de Dosarul Belina, toţi ştiu că a cerut Parlamentului României să blocheze ridicarea imunităţii, ar fi profund greşit ca Dăncilă să afecteze imaginea României doar pentru o frăţietate internă din PSD. După votul din JURI, lucrurile s-au agravat şi mai mult: susţinerea Rovanei Plumb ar fi şi ilegală, nu doar nepotrivită. Din moment ce Comisia Juridică spune că o persoană nu poate fi comisar european, să o susţii în continuare este o ilegalitate.

Pe de altă parte, dacă renunţă la Rovana Plumb, Ursula vod der Leyen şi-ar putea pierde sprijinul socialiştilor europeni.

Când trebuie să iei decizii trebuie să faci ceea ce e corect. Regulile sunt clare, trebuie să le respecţi. Nerespectare unui verdict dat de JURI cu preţul a 8 voturi primite din partea PSD nu este o opţiune. Întreaga Comisiei Europeană va trebui să meargă pentru o confirmare finală în plenul PE, la fel cum în România Guvernul trebuie să obţină votul Parlamentului. Comisia von der Leyen va merge în plenul PE doar după ce toate controversele vor fi rezolvate, după ce toţi candidaţii vor trece de audieri, iar votul final va fi o pură formalitate. Momentele importante vor fi săptămâna viitoare la audierile din Comisiile de specialitate. Apoi, cred că va fi o majoritate largă în plenul PE. Dacă PSD crede că poate şantaja preşedinta Comisiei Europene şi poate bloca învestirea noii Comisii Europene se înşală amarnic.

Viorica Dăncilă s-ar putea autopropune comisar?

Viroica Dăncilă are toate atributele pentru a se face de râs dacă va îndrăzi să se nominalizeze.

E totuşi premier.

E un premier care a pierdut majoritatea parlamentară şi toată lumea la nivel european ştie că s-ar desemna doar pentru că e în căutarea unui loc de muncă. Există şi un precedent: în anul 2014, premierul Sloveniei, Alenka Bratusek, pierduse majoritatea în Parlament şi s-a desemnat comisar european. A mers la audieri, a fost extrem de slabă şi a foat respinsă chiar după prima audiere, fără să primească a doua şansă. Viorica Dăncilă are zero credibilitate la nivel eruopean şi nu are competenţe în niciun domeniu. Europarlamentarii au văzut-o la lucru timp de 9 ani: nu a făcut niciun raport semnificativ, nu a negociat nicio lege cu Comisia Europeană sau cu Consiliul UE. A pierdut timpul la Bruxelles.

