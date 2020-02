Firea, la Convenţia ProRomânia: Sper să nu fiu dată afară din partid, acum că am venit la această întâlnire. Ori pierdem separat, ori câştigăm împreună

”I-am zis lui Victor: Sper să nu fiu dată afară din partid, acum că am venit la această întâlnire. Eu sper că au trecut acele vremuri în care dacă îndrăzneai să spui ce gândeşti, ce este corect pentru România, pentru români pentru bucureşteni, erai chemat la o şedinţă, după un scenariu foarte bine stabilit, cu roluri, ştiţi, sunteţi în sală cei care am avut de suferit de pe urma unui mod şi stil de a conduce, care nu are nicio legătură nici cu democraţia, nici cu evoluţia politicii, nici cu locul şi rolul României în lume. Despre acest lucru este vorba”, şi-a început Gabriela Firea discursul.



Firea a criticat PSD că a desemnat trei premieri în trei ani şi s-a întrebat de ce nu au ales social - democraţii un premier ca Victor Ponta.



”Am acceptat din prima secundă invitaţia domnului preşedinte Victor Ponta, colegului nostru Victor, de a fi astăzi împreună pentru că şi asta bucureştenii o ştiu, a fost premierul cel mai performant pe care l-a avut România în ultimii ani. Şi nu trebuie să ne fie ruşine să spunem, nu trebuie să ne fie ruşine să recunoaştem, trebuie să ne uităm unde am greşit şi cu ce am greşit şi de ce am schimbat 3 premieri în 3 ani şi de ce nu am ales în fruntea Guvernului, premier ca Victor Ponta. Dacă nici acum nu sunt dată afară din CEx, înseamnă că s-a schimbat PSD”, a spus Firea.



Primarul general al Capitalei a venit şi cu câteva argumente, iar primul este acela că Victor Ponta, în calitate de premier al României a introdus Primăria Bucureşti într-un program european de 180 milioane de euro, bani nerambursabili.



”Vă spun şi câteva argumente. Doar premierul Victor Ponta a înţeles ce înseamnă sistemul integrat de termoficare pentru Bucureşti. Aţi văzut că la campania prezidenţială subiectul au fost ţevile din Bucureşti, la campania de locale vorbim de ţevile din Bucureşti, la parlamentare despre ţevile din Bucureşti, la Europarlamentare despre ţevile din Bucureşti. De ce? Pentru că 30 de ani nu s-a făcut nimic şi într-adevăr, de 50-60 de ani aceste ţevi aşteaptă şi ele nişte oameni. Da, premierul Victor Ponta a acceptat ca Primăria Capitalei, în POIM să intre cu 180 milioane de euro fonduri europene nerambursabile pentru modernizarea reţelei de termoficare. Doamna Corina Creţu este singura care alătiuri de noi a luptat pentru acest proiect. Abia acum, după ce am realizat şi strategia de termoficare şi studiul de fezabilitate, intrăm şi noi pe o aplicaţie blocată de incompetenţii de la PNL. Luni în şir această aplicaţie a fost blocată. De ce? Ca să nu câştige Gabriela Firea? Păi de mine era vorba? Era vorba de bucureşteni, era vorba despre 4 milioane de suflete, dar vi se pare că înteresează măcar un suflet în afară de al lor? Nu! Ce contează atâtea milioane de persoane? Asta avem acum la guvernare un guvern incompetent, un guvern de oameni cinci, duri, răi. Aţi văzut, nu dublăm alocaţiile pentru copii, nu majorăm pensiile (...)”, a declarat Firea.



Gabriela Firea a adăugat că PSD, împreună cu ALDE şi Pro România pot da trei guverne mult mai competente decât actualul Executiv.



”Nu se poate salva România decât cu oameni integri, profesionişti, cu oameni de calitate şi mă uit în sală şi alături de câţiva colegi de-ai mei, împreună Pro România, PSD, ALDE, putem face nu unul, ci trei Guverne mult mai performante decât guvernul actual, un guvern demis pentru incompetenţă, un guvern demis pentru laşitate şi pentru impostură şi mi-aş dori să ajungem momentul să nu vorbim de partide mari şi partide mici, ci despre partide responsabile şi partide iresponsabile. Nu contează mărimea partidului, contează dacă e condus bine sau rău, discreţionar sau democratic. A venit vremea oamenilor politici care sunt în stare să lase la o parte orgoliile, vanităţile superficiale. Reprezintă un păcat din punct de vedere creştin şi o mare gogomănie din punct de vedere politic, a ţine supărarea la nesfârşit, a împărţi lumea în trădători şi netrădători”, a spus Firea.



Primarul general al Bucureştiului a mai subliniat că îşi doreşte un proiect comun pentru Capitală.



”Vreau să fim împreună pentru un proiect comun şi acel proiect comun se numeşte Bucureşti. Pentru că este capitala României, pentru că are nevoie de noi toţi, Bucureşti care a fost condus 30 de ani de PNŢ, PDL şi PNL, ei au condus Bucureştiul. De trei ani PSD şi ALDE se chinuie să repare la Bucureşti ce au stricat ceilalţi. Ne-a fost foarte greu, au fost zile cumplite, toţi directorii din structurile subordonate, PNŢ, PDL, PNL, cum să lucrezi? cum să scoţi capul, cum să avansezi? Ne-a fost greu, dar ne-am dorit să nu fie imposibil. Am încheiat toate şantierele pe care le-am găpsit părăsite, devastate, nici măcar conservate, am început proiecte noi, vom construi împreună spitalul Metropolitan, am cumpărat autobuze noi, suntem şi acum în proceduri avansate de licitaţie, împreună vrem să modernizăm Bucureştiul. Sunt convinsă că Victpor Ponta aşa cum acum câţiva ani ne-a întins o mână şi ne-a introdus într-un proiect atât de mare de fonduri europene şi ne-a susţinut pentru că înţelegea cât de gravă e problema, sunt convinsă că şi acum va înţelege că şi acum doar noi putem să modernizăm Bucureştiul”, a declarat Firea.



La finalul discursului, Firea a spus că ”ori pierdem separat, ori câştigăm împreună”.



”În final, cred în ceea ce voi spune pentru că mi s-a mai întâmplat. Noi putem acum după întâlnire, să închidem uşa acestei săli, să plecăm fiecare la casa noastră, mâine la partidul nostru şi să mergem pe drumuri paralele, dar cine va câştiga? Păi va câştiga impostura, incompetnenţa, penalii, că sunt la ei, penibilii că-s tot la ei şi avem de ales dintre următoarele două, ori pierdem separat, ori câştigăm împreună”, a mai spus Firea.