Evaluare fără surprize. Ciucă păstrează toţi miniştrii. Cine era pe listele negre ale fiecărui partid

Premierul Nicolae Ciucă a anunţat, luni dimineaţă, prin intermediul unui comunicat, că toţi miniştrii din echipa sa vor fi păstraţi, cu toate că în interiorul Coaliţiei erau mai multe nemulţumiri faţă de unii demnitari, însă de fiecare dată ale unui partid faţă de un ministru din altă formaţiune.

„Evaluarea de etapă a membrilor Cabinetului am făcut-o pe baza a zece criterii obiective raportate la aşteptările cetăţeanului şi societăţii româneşti. Stadiul îndeplinirii Programului de Guvernare, angajamentul în baza căruia am preluat responsabilitatea guvernării, şi al Programului Sprijin pentru România, a fost corelat eforturilor de a asigura finanţarea măsurilor luate din surse interne şi externe. Iar în acest sens am monitorizat cu atenţie şi m-am bucurat să constat ca fiecare membru al Cabinetului a abordat cu multă seriozitate angajamentul de îndeplinire a ţintelor, jaloanelor şi reformelor din PNRR, ceea ce ne oferă şansa accesării acestui mecanism de finanţare european”, a afirmat Ciucă, precizând că modul de utilizare a resurselor de fiecare ministru a contat.

„E o notă de trecere, dar nimeni nu are un cec în alb”, au precizat surse guvernamentale pentru „Adevărul”. De asemenea, premierul i-a avertizat pe miniştrii săi că nu va mai accepta ca întregul Executiv să aibă emoţii până în ultimele zile ale unui trimestru în ceea ce priveşte îndeplinirea obiectivelor din PNRR. Aşa că fiecare demnitar trebuie să-şi pună la punct totul cu cel puţin două săptămâni înainte de termenul-limită al unui trimestru de raportare pentru PNRR. În continuare, România se confruntă cu probleme privind capacitatea administrativă a personalului care să implementeze proiecte cu finanţare europeană, potrivit unor surse guvernamentale, de aici fiind şi încercarea Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene de a atrage cât mai mulţi specialişti.

Nemulţumirile, doar în interiorul partidelor

În ciuda reţinerii lui Ciucă în ceea ce priveşte remanierea, nemulţumiri au existat în interiorul Coaliţiei faţă de mai mulţi miniştri. Novak Eduard (ministru al Sportului din partea UDMR) „a reuşit” performanţa să-i enerveze pe numeroşi lideri ai Coaliţiei, însă UDMR nu vrea să renunţe la el, fiind un simbol al sportivilor de etnie maghiară. La rândul lor, social-democraţii au împins în faţă posibilitatea remanierii lui Virgil Popescu (Energie). Însă ministrul Energiei este unul dintre oamenii de încredere ai lui Ciucă şi joacă un rol important în goana după gaze.

Şi liberalii au lista lor neagră, unde în frunte sunt Adrian Câciu (PSD) şi Marius Budăi (PSD). Câciu e văzut mereu ca o persoană care tergiversează prezentarea de date esenţiale privind economia, dacă nu are acceptul lui Marcel Ciolacu, deşi raportul ar trebui să-l dea la Guvern. De asemenea, Budăi e văzut ca o „persoană efervescentă”, care deşi a fost atenţionat să lase deoparte unele subiecte sensibile, tot linia sa a ţinut-o. Orice remaniere ar fi însemnat începere conflictelor în Guvern, pentru că ar reprezenta un mesaj negativ adresat unuia dintre partidele Puterii.

Premierul n-a cedat presiunilor din nicio tabără, având nevoie de linişte în Guvern. De altfel, conceptul de stabilitate a fost o constantă a mesajului adresat de şeful Guvernului. „În cele şapte luni de guvernare am reuşit să garantăm siguranţă şi stabilitate românilor, să protejăm cetăţenii şi economia de efectele crizelor cu care România, asemenea multor state, se confruntă în această perioadă. Este nevoie să consolidăm ceea ce am reuşit până acum, iar stabilitatea socială, economică şi politică sunt fundamentale pentru continuarea obiectivelor noastre”, potrivit mesajului premierului.