Dragnea, atac la Iohannis: Cu ăsta nu poţi discuta. E mai duşmănos ca Băsescu! Numai un nesimţit poate să îmi reproşeze că nu vreau să vină oamenii la vot

„Iohannis e mai rău şi mai duşmănos decât Băsescu. Nu credeam că o să spun vreodată aşa ceva. Băsescu mai avea, rar, momente de omenie, de dialog. Aici nu există aşa ceva. Cu ăsta nu se poate discuta. Acest om are doar porunci şi cereri. Ori ca el, ori nu se face. În 4 ani jumate, în afară de manipulare, incitare de proteste, la dezordine socială, blocarea Guvernului, ură, discordie, ce a făcut? E un om care a adus deservicii României. Nimic în extern, merge şi tace la toate întâlnirile. Omul minte. Unde a văzut că noi oprim oamenii să vină la vot, când doarme pe drumul între Bucureşti şi Sibiu?“, s-a întrebat Liviu Dragnea.

Şeful PSD a prezicat că el încurajează ieşirea oamenilor la vot. „Le-am spus tuturor colegilor mei ca prim obiectiv să aducem oamenii la vot. Mie numai un nesimţit poate să îmi reproşeze aşa ceva, când eu am fost condamnat politic că am adus oamenii la vot. Oamenii trebuie să vină la vot, cât mai mulţi, să decidă în cunoştinţă de cauză“.

Dragnea a reluat discuţia despre susţinerea referendumului, pe temele anunţate de Iohannis. „Temele în sine de la referendum nu sunt de respins. Nu am fost niciodată împotriva luptei anticorupţie. PSD a sprijinit financiar, logistic, legislativ, instituţiile respective. Am o speranţă că magistraţii să dină independenţi şi să nu mai aibă motive de teamă. Ştim sub ce teroare au trăit unii ani de zile. Referendumul e o păcăleală a lui, caută un prilej disperat să participe la campania pentru referendum. O să aibă o problemă cu USR şi cu Cioloş. Eu nu cred că ei o să voteze, că Cioloş a dat OUG pe Codul penal şi au spus că dacă vor veni la guvernare dau OUG care să modifice legile justiţiei, fix ce spune Iohannis că el nu vrea“.

