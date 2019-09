De câte ori a trădat Graţiela Gavrilescu: s-a dezis de Voiculescu, l-a lăsat baltă pe Crin Antonescu şi s-a despărţit de „dragă Călin” pentru PSD

După ce în urmă cu două săptămâni îşi dădea demisia din Guvern ca urmare a ieşirii ALDE de la guvernare, Graţiela-Leocadia Gavilescu a bătut palma cu PSD: premierul Viorica Dăncilă a anunţat că o propune la acelaşi minister din care a plecat, adică la Mediu.



„Există viaţă si dupa guvernare. Eu azi, după sedinţa de guvern, îmi prezint demisia. Votul a fost decisiv (n.r.- votul din şedinţa ALDE pentru ieşirea de la guvernare). De acum încolo va trebui să construim proiectul creat odată cu ALDE”, declara pe 27 august Graţiela Gavrilescu.



Astăzi, aceasta a explicat de ce a acceptat oferta Vioricăi Dăncilă de a reveni la minister şi l-a atacat pe liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, pentru faptul că a renunţat la candidatura sa la prezidenţiale.

„Dacă am dat un vot în delegaţia permanentă pentru a ieşi de la guvernare şi a susţine un candidat şi să ne aflăm azi în situaţia în care suntem ieşiţi de la guvernare dar nu avem candidat propriu, am considerat că nu mai este logic să ieşi de la guvernare şi să n-ai pe cine susţine”, a afirmat Gavilescu astăzi.

Graţiela Gavrilescu are 53 de ani şi a fost ministru al Mediului şi în guvernele Grindeanu şi Tudose. Ea a mai fost ministru al Mediului şi al schimbărilor climatice şi în perioada 17 decembrie 2014 - 17 noiembrie 2015, iar înainte de asta a mai deţinut două mandate de deputat, primul în 2004.

De la Voiculescu la Tăriceanu şi apoi la Dăncilă

La bază, aceasta este inginer chimist, după ce, în 1989, a absolvit Facultatea de Tehnologie Petrochimică a Universităţii de Petrol şi Gaze din Ploieşti, iar apoi a lucrat la o firmă de prelucrarea cauciucului - SC ARPACOR SA Bucov, unde ajunge să fie responsabil pentru toxicologie şi protecţia mediului. Mai târziu ajunge director general al societăţii, iar în paralel se înscrie în Partidul Umanist Român (PUR - formaţiune fondată de Dan Voiculescu).

Ulterior aceasta părăseşte în 2004 PUR şi se înscrie în PNL Prahova, care o ajută să obţină un mandat de viceprimar al municipiului Ploieşti. Între 2006 şi 2011 este preşedinte al Organizaţiei Femeilor Liberale (OFL) Prahova, pentru ca mai apoi să fie vicepreşedinte al organizaţiei până în 2014. În acelaşi an Gavrilescu anunţă că demisionează din PNL şi că se înscrie în Partidul Liberal Reformator (PLR), formaţiune abia-înfinţată de către Călin Popescu Tăriceanu. Decizia a venit în contextul în care Crin Antonescu a scos PNL de la guvernare, însă Călin Popescu Tăriceanu a rupt partidul şi a rămas la Putere alături e Victor Ponta. În 2015, Graţiela Gavrilescu ajunge preşedinte ALDE Prahova.

La începutul lui 2017, în timpul guvernării Grindeanu, aceasta este propusă de ALDE pentru funcţia de ministru pentru relaţia cu Parlamentul. Câteva luni mai târziu aceasta este mutată la Mediu, după ce ALDE decide să-i retragă sprijinul politic ministrului în funcţie, Daniel Constantin. Co-preşedinte atunci al partidului, acesta din urmă părăseşte formaţiunea lui Tăriceanu şi se înscrie în Pro România.

În iunie 2017 Gavrilescu îşi înaintează demisia din funcţia de ministru al Mediului, alături de majoritatea membrilor din Cabinetul Grindeanu. Două săptămâni mai târziu aceasta este propusă şi investită în rolul de vicepremier şi ministru în acelaşi minister. Pe 27 august 2019, aceasta îşi dădea demisia din funţii ca urmare a ieşirii ALDE de la guvernare.

Criticată că a trădat ALDE. „Nu mi-e frică de nimic“

Întrebată joi dacă se teme că va fi exclusă din ALDE după ce Călin Popescu Tăriceanu a declarat că-i va da afară pe toţi cei care acceptă funcţii de la PSD, Gavrilescu a subliniat că nu îi este frică şi consideră că nu a greşit cu nimic.



„Nu mi-e frică de nimic. Nu mi-a fost frică să părăsesc un partid mare. Cu ce a greşit Graţiela Gavrilescu? A trădat Graţiela Gavrilescu ALDE? Va trăda Graţiela Gavrilescu ALDE? Nu. A crezut în acest proiect, crede în continuare şi cred că este nevoie la ora actuală de o reformare a partidului”, a afirmat aceasta.

Vicepreşedintele ALDE Toma Petcu a fost primul care a criticat-o pe Gavrilescu şi a amintit cum aceasta spunea în toate şedinţele partidului că „mereu sunt alături de tine, Călin”. Petcu mai subliniază că nimeni din ALDE nu anticipa că aceasta va trăda şi îi transmite lui Gavrilescu că mandatul oferit de PSD va fi unul scurt.

„«Dragă Călin, dragi colegi. Vreau să încep prin a vă aminti unora şi a vă spune altora cum s-a format ALDE. Şi vreau să vă spun că atunci când s-a pus problema plecării din PNL, i-am spus lui Crin Antonescu că eu merg alături de Călin, pentru că eu cred în Călin. Şi am ieşit apoi şi am anunţat şi agenţiile de presă. Şi am mers mai departe alături de Călin. (...) şi vreau să spun acum, din nou, că eu voi rămâne mereu alături de tine, Călin. Există viaţă şi după guvernare». Ce frumos suna acest lucru spus de Graţiela Gavrilescu în şedinţa din 26 august a Delegaţiei Permanente a ALDE. De fapt, numai aceste lucruri le spunea dna Gavrilescu în toate şedinţele ALDE. Nimeni nu anticipa că cea care va trăda prima va fi tocmai ea. Îţi mai aduci aminte, Graţiela? Sau acum ai o amnezie cu privire la ultimele săptămâni?(...) Graţiela, minciuna are picioare scurte, la fel şi mandatul vostru oferit de PSD”, a declarat astăzi Toma Petcu.

