Dăncilă anunţă că va discuta la Bruxelles  statutul PSD în PSE: Vrem să rămânem în grupul socialiştilor, dar nu ne vom duce să ne rugăm

"Semnalele au fost de la Bruxelles legate de justiţie, foarte multe semnale legate de justiţie, multe dintre ele, aşa cum am spus, dezinformări legate de Guvern. Au fost colegi care m-au întrebat: "Ce ordonanţe aţi dat pe justiţie?" Am spus: noi nu am dat. Cred că acum trebuie să avem o discuţie deschisă cu liderii europeni. Vreau să se înţeleagă un lucru: noi vrem să rămânem în grupul socialiştilor şi democraţilor europeni, dar nu ne vom duce să ne rugăm, ne vom duce şi vom susţine acest lucru cu demnitate. Eu cred că este şi interesul grupului socialiştilor şi democraţilor europeni să aibă un număr mai mare de eurodeputaţi", a precizat Dăncilă.

Ea a dat asigurări că va eprezenta cu demnitate România şi în calitate de premier, şi în calitate de preşedinte al Partidului Social Democrat.

"Nu ne ducem să spunem că "vă rugăm să nu ne daţi afară sau să nu ne excludeţi". De fapt, semnalele pe care le-am primit astăzi nu sunt în această direcţie, dimpotrivă, noi am fost suspendaţi. Semnalele sunt pozitive pentru Partidul Social Democrat. Au fost discuţii, dar aşa cum am spus voi merge să am această discuţie la Bruxelles, atât cu domnul Timmermans, cu Serghei stanişev care este preşedintele PES, voi avea discuţii şi cu omologii mei din cadrul Partidului Socialiştilor Europeni, mă refer la premierul Spaniei, premierul Portugaliei, al Maltei deci voi avea discuţii cu mai multe persoane", a afirmat premierul.

Preşedintele Partidului Socialiştilor Europeni (PES) Serghei Stanişev a anunţat în 11 aprilie îngheţarea relaţiilor cu PSD, exprimând îngrijorări legate de situaţia statului de drept în România.

''În timpul reuniunii, preşedintele PES, Serghei Stanişev, a reiterat îngrijorările continue ale PES în legătură cu situaţia statului de drept în România. El i-a informat pe prim-miniştrii, comisarii europeni şi liderii de partide că, până când Guvernul român nu-şi va clarifica angajamentul în ceea ce priveşte statul de drept şi nu va respecta recomandările Comisiei Europene, conducerea PES va considera îngheţate relaţiile cu PSD, în aşteptarea unei discuţii oficiale, la următoarea reuniune a conducerii PES, în iunie, unde va fi luată în discuţie calitatea de membru PES a PSD România . El a încheiat spunând că niciun eveniment PES nu va fi organizat până atunci împreună cu PSD'', se arată într-un comunicat PES.

La ace l moment, PSD a calificat atitudinea celor din PES ca fiind inadmisibilă şi că de fapt situaţia PSD nu a fost discutată la reuniunea PES

" Ne putem aştepta la mistificări şi acuzaţii fără acoperire din partea adversarilor politici ai PSD, dar nu din partea propriei familii. Înţelegem că, în realitate, situaţia PSD nu a fost discutată în cadrul întâlnirii PES, ceea ce indică faptul că acea poziţionare nu reflectă poziţia de ansamblu a PES. (...) Până acum, nimeni dintre cei care s-au arătat îngrijoraţi de situaţia din România nu a putut indica un element concret care să le justifice îngrijorarea", afirma PSD.

Conform social-democraţilor, "toată această poveste legată de statul de drept din România este mai degrabă o chestiune motivată de o logică electorală, decât de o îngrijorare reală", iar "toată această efervescenţă se va stinge după alegerile din 26 mai".

"Atunci, după alegeri, situaţia va fi cu totul alta, când cei aleşi în numele PSD vor avea o poziţie mult mai puternică. Atunci va veni şi răspunsul nostru. Însă acum nu vom intra în acest joc şi nu e cazul să-i acordăm o atenţie mai mare decât e cazul", susţinea PSD.

