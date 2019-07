Culise. De ce s-au împotmolit negocierile dintre USR-PLUS: orgolii, şicane şi pretenţii absurde

Congresul USR l-a ales pe Dan Barna pentru postul de candidat al partidului la alegerile prezidenţiale, însă victoria a fost puţin sub aşteptări. Din cei aproape 500 de delegaţi, liderul USR Barna a primit 324 de voturi, în timp ce senatorul Mihai Goţiu a reuşit să strângă 134, în condiţiile în care nu are influenţă în partid. „În mod normal, Goţiu n-ar fi trebuit să ia mai mult de 50 de voturi. Barna trebuie să înţeleagă din acest scor că puterea USR vine de la bază. Noi nu suntem PLUS, să depindem de imaginea unui lider“, a explicat unul dintre delegaţi pentru „Adevărul“.

În paralel cu Congresul USR, s-a reunit şi conducerea PLUS. În următoarele două săptămâni, partidul condus de Dacian Cioloş va organiza alegeri interne pentru a desemna candidatul la prezidenţiale. Spre deosebire de USR, unde Barna a fost ales de Congres, candidatul PLUS va fi stabilit cu votul tuturor membrilor, pentru a avea mai multă legitimitate. Apoi, cele două tabere vor negocia tandemul prezidenţiabil-premier. „E singurul punct unde ne înţelegem. Barna va fi candidat la prezidenţiale din partea Alianţei 2020, în timp ce Dacian Cioloş va fi prezentat ca premier. Altă variantă nu există“, susţin surse participante la negociere pentru „Adevărul“.

Însă, când vine vorba despre viitorul Alianţei 2020 pe termen lung, discuţiile se împotmolesc. De ce? USR a cerut fuziune între cele două partide, apoi candidaţii la alegerile locale şi parlamentare să fie stabiliţi în urma unor alegeri interne. Cioloş refuză fuziunea înainte de 2021, pe motiv că vrea să ducă mai departe proiectul politic PLUS, nu să-l topească. Fostul premier a propus alianţă între cele două partide pentru următoarele trei rânduri de alegeri: prezidenţiale, locale şi parlamentare. Pentru Cotroceni, lucurile sunt rezolvate: Barna candidat. Însă pentru locale şi parlamentare, PLUS a cerut paritate pe liste, deci egalitate deplină între cele două partide, solicitare refuzată vehement de USR.

„Marea problemă e negocierea pentru parlamentare. Acolo e miza uriaşă şi nu cred că ne vom înţelege“, susţin sursele citate. Negociatorii USR au propus în primă fază un raport de doi la unu pe liste în favoarea USR. PLUS a refuzat. A doua ofertă dinspre Dan Barna: USR să primească din start 43 de locuri eligibile pentru Parlament, cât a obţinut în 2016, iar restul locurilor să se împartă paritar. PLUS a refuzat din nou. „S-ar fi ajuns la un procent de 70% în favoarea USR, deci total inechitabil“, susţin sursele citate. De ce refuză USR paritatea? Partidul condus de Dan Barna invocă trei argumente principale: structuri mai eficiente în teritoriu, Opoziţie timp de doi ani la PSD în Parlament, timp în care PLUS n-a existat ca partid, şi o contribuţie cu mai mulţi bani la campania electorală pentru europarlamentare. De partea cealaltă, PLUS susţine că scorul mare obţinut de Alianţa 2020 la euroalegeri se datorează imaginii lui Dacian Cioloş, cap de listă pentru Bruxelles.

„I-am trecut la caiet“

Partidul condus de Dan Barna a mers la negocieri cu un sondaj de opinie defalcat, în care PLUS era cotat cu 7%, în timp ce USR avea 17%. Liderii USR le-au transmis celor de la PLUS că fără ei ar fi riscat să nu intre în Parlamentul European. În replică, şi PLUS a venit cu un sondaj, în care USR nu trecea de 10%. De asemenea, PLUS se laudă cu mai mulţi membri de partid decât USR, chiar dacă nu are la fel de multe filiale. Cât despre bani, campania a fost sponsorizată în mare parte cu fondurile primite de USR de la stat, ca partid parlamentar. Au fost şi contribuţii private, de ambele părţi. „În unele filiale, raportul dintre USR şi PLUS e de 6 la 1. Deci PLUS a adus un leu, noi am pus 6. Sumele sunt demonstrate cu acte, căci cei mai mulţi bani au venit din subvenţie. I-am trecut la caiet pe datornici. Trebuie să ne recuperăm banii cumva. Însă nu neapărat banii sunt problema, ci negocierea politică“, au susţinut mai mulţi lideri USR de filială pentru „Adevărul“.

Nicuşor Dan încurcă negocierile

Pentru alegerile locale, aceleaşi discuţii nesfârşite. PLUS vrea egalitate, în timp ce USR nici nu vrea să audă. Au încercat şi o variantă de mijloc: Barna a propus candidaţi comuni pentru primării stabiliţi paritar, însă liste separate pentru consiliile locale. PLUS a refuzat, pe motiv că electoratul ar fi bulversat. „E posibil să ajungem la o soluţie de compromis pentru locale. Să stabilim candidaţii în funcţie de sondajele din teritoriu, fără să ţinem cont de paritate, de partide, ci strict de persoană. Dar mai rămâne Primăria Capitalei, o altă negociere dură“, susţin sursele citate.

PLUS va alege candidatul pentru Bucureşti tot prin votul tuturor membrilor. Vlad Voiculescu şi-a anunţat deja intenţia de a candida. De partea cealalta, USR e încurcat de Nicuşor Dan, cel care îşi doreşte să fie candidatul comun al dreptei la alegerile de anul viitor. Fostul lider USR a fost prezent şi la Congresul de sâmbătă pentru a-şi face lobby printre foştii colegi, fiind în continuare popular în partid. Dacă USR va stabili alt candidat, e posibil ca Nicuşor Dan să fie susţinut de PNL ca independent, susţin sursele citate.



Rareş Bogdan, iornic cu Barna

Europarlamentarul PNL Rareş Bogdan l-a sfătuit în mod ironic pe Dan Barna, ales prezidenţiabil USR, să introducă în discursul său şi referinţe la filme ca „Dacii“ şi „Mihai Viteazul“, pentru ca mesajul său să ajungă la măcar 40% din populaţie. În discursul de la Congres, Barna a făcut trimiteri la producţii precum „Matrix“, „Star Trek“ şi „Game of Thrones“. ”Consultanţii dânsului ar trebui să îl ia mai din scurt şi să-l înveţe, că Dan e un băiat inteligent şi învaţă repede. E ca un burete, deci să îi spună «Dane, vezi că nu trebuie să te adresezi doar la 15-20%. De data asta, ai nevoie de mai mult ca să nu te faci de râs la prezidenţiale»“, a afirmat Rareş Bogdan la România TV.

Europarlamentarul PNL a mai spus că o comparaţie între Klaus Iohannis şi Dan Barna la prezidenţiale e ca una între oraşele New York şi Roman. „Dan Barna, care e un politician care poate pe viitor să reprezinte lucruri în România, ar trebui să înţeleagă că cineva îl împinge din spate şi îşi rupe nasul. În faţa lui Klaus Iohannis nu poate câştiga astăzi. Klaus Iohannis în faţa lui Dan Barna este diferenţa dintre New York şi Roman. Deci va câştiga uşor Klaus Iohannis, dar sigur, e bine, pentru că e bine să înveţi. De la un om cum e Klaus Iohannis, în discuţiile televizate, în discursuri, urmărindu-l, încercând să îl copiezi sau încercând să fii mai bun ca el poţi să înveţi foarte mult. Deci e un profesor foarte bun“, a conchis Rareş Bogdan.

