Culise. Planul PSD pentru a trece de votul Parlamentului. Cum siluiesc legea juriştii PSD. Se ajunge din nou la CCR

Surse din conducerea PSD au explicat pentru Adevarul cele două variante luate în calcul de premierul Viorica Dăncilă pentru a trece de votul Parlamentului.

În şedinţa CEX de luni-seară, Viorica Dăncilă a propus, iniţial, restructurarea Guvernului: mai exact, scăderea numărului de ministere de la 27 la 20. Ulterior, Marcel Ciolacu, preşedintele Camerei Deputaţilor, i-a sugerat premierului să coboare numărul portofoliilor sub 20, pentru a avea un impact electoral mai puternic, susţin sursele citate. Dăncilă a fost de acord şi a rămas varianta: 19 ministere plus premier, votată în unanimitate de CEX.

Restructurarea trebuie validată de Parlament prin majoritate calificată (50%+1 din numărul total de parlamentari). Ca urmare a divorţului de ALDE, PSD nu mai are majoritate în Parlament, deci e puţin probabil ca restructurarea Guvernului să treacă de votul senatorilor şi deputaţilor. Social-democraţii mai au nevoie de 30 de voturi, potrivit aritmeticii parlamentare.

Ştiind că restructurarea are şanse infime de reuşită, la finalul şedinţei CEX, juriştii partidului au discutat separat cu Viorica Dăncilă şi i-au propus o altă variantă: remanierea votată în Parlament de o majoritate simplă (50%+1 din numărul parlamentarilor prezenţi). Dăncilă a fost bulversată de idee şi a mai cerut timp de gândire, susţin sursele citate. Propunerea ”centrului de reflecţie” al PSD l-ar obliga pe Iohannis să accepte noile propuneri făcute de premier, însă pornind de la o interpretare forţată a Constituţiei. Iată cum citesc legea juriştii PSD.

”Noi nu facem restructurare, facem remaniere, pentru că s-a schimbat compoziţia politică a Guvernului, aşa cum spune articolul 85 din Constituţie. Deci nu modificăm numărul de ministere, ci schimbăm doar miniştrii. Scrie undeva că e nevoie de majoritate calificată? Nu scrie. E nevoie de majoritate calificată doar la învestirea Guvernului. La remaniere scrie doar că e nevoie de aprobarea Parlamentului”, susţin sursele citate.

Ce spune articolul 85?

ARTICOLUL 85

(1) Preşedintele României desemnează un candidat pentru funcţia de prim-ministru şi numeşte Guvernul pe baza votului de încredere acordat de Parlament.

(2) În caz de remaniere guvernamentală sau de vacanţă a postului, Preşedintele revocă şi numeşte, la propunerea primului-ministru, pe unii membri ai Guvernului.

(3) Dacă prin propunerea de remaniere se schimbă structura sau compoziţia politică a Guvernului, Preşedintele României va putea exercita atribuţia prevăzută la alineatul (2) numai pe baza aprobării Parlamentului, acordată la propunerea primului-ministru.

”Aşadar, Parlamentul adoptă o hotărâre prin care aprobă remanierea Guvernului, la propunerea premierului. Conform Constituţiei, hotărârile se adoptă cu majoritate simplă (art.76). Supunem la vot fiecare propunere de ministru pentru portofoliile rămase vacante şi, dacă reuşim să strângem o majoritate simplă, adoptăm hotărârea. În acest caz, Iohannis e obligat să semneze învestirea noilor miniştri”, explică sursele din conducerea PSD.

”Tertip”



Pe de altă parte, juriştii Opoziţiei consultaţi de Adevarul susţin că ”numai PSD putea să găsească” o astfel de interpretare. ”Trebuie să citim articolul 85 în ansamblul său. Alineatul 1 spune că Guvernul este numit de preşedinte pe baza votului de încredere acordat de Parlament. Or, aşa cum spune articolul 103 din Constituţie, <<Parlamentul acordă încredere Guvernului cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor>>. Aşadar, e nevoie de majoritate calificată. Acum ne întoarcem la alin. 3 al art. 85, care vorbeşte de aprobarea Parlamentului în cazul în care se schimbă structura sau compoziţia Guvernului. E cât se poate de clar că tot de o majoritate calificată e vorba. Să gândim şi mai simplu: Guvernul e învestit pe baza unei majorităţi calificate. Dacă se schimbă compoziţia politică, e clar că trebuie să treacă din nou testul majorităţii parlamentare. Asta e miza. Numai că PSD nu mai are majoritate şi încearcă să găsească tot felul de tertipuri, de aici şi ideea cu majoritatea simplă, care nu are nicio acoperire juridică. Dacă forţează remanierea fără majoritate calificată, e clar că mergem la CCR”, susţine unul dintre juriştii Opoziţiei.

Propunerea de remaniere prin majoritate simplă le oferă o speranţă social-democraţilor, căci nu mai trebuie să strângă din start 233 de voturi (ca în cazul restructurării). În cazul majorităţii simple, fiecare absenţă a Opoziţie de la şedinţa plenului reunit ar avantaja PSD. Aşadar, ar fi mult mai uşor de negociat cu parlamentari de la ProRomânia, UDMR sau ALDE, care nu ar trebui să voteze cu PSD, ci doar să lipsească din plen.

Potrivit Vioricăi Dăncilă, liderii PSD se vor reuni într-un nou CEX pentru a decide calea de urmat: restructurare (prin majoritate calificată) sau remaniere (prin majoritate simplă). Însă un lucru e sigur: chiar dacă nu va primi votul Parlamentului, Guvernul nu pică. Sigura variantă pentru căderea Executivului Dăncilă e moţiunea de cenzură.

