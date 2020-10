CTP, despre fostul prefect al Capitalei: O combinaţie de neomenie cu prostie rară. Este formidabilă inumanitatea acestui individ

„Fostul prefect este o combinaţie de neomenie cu prostie rară. Rar am văzut aşa ceva. Pe lângă faptul că a debitat nişte imbecilităţi absolute în duminica aceea, nu le mai reamintesc, le ştie toată lumea, era şi inuman! „Păi sunt alegeri, şi mai sunt şi inundaţii!”. Nu exista nici cea mai mică preocupare în vorbirea acestui specimen în legătură cu oamenii aflaţi în dificultate acum, în Capitală. El trebuia să ia măsuri, atunci, pe loc! Cu fiecare oră se infectau oameni în plus, mureau. Şi ăsta spunea: «Sunt alegeri şi eu am fost la cumpărături». Inumanitatea, pe lângă prostie... Este formidabilă inumanitatea acestui individ“, a declarat CTP, vineri seara, la Digi 24