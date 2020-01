Critici dure dinspre PLUS pentru Dan Barna: Devine o catastrofă pentru alianţă. Îmi este ruşine că l-am susţinut

„Singura logică a declaraţiei lui Barna că raportul în Alianţa PLUS/USR va fi de 1 la 3 este că puterea sminteşte. Chiar nu cred că are cum să fie atât de prostovan. Pragmatic PLUS-ul ar trebui să iasă din Alianţă pentru că asta le-ar creşte semnificativ popularitatea şi ar obliga o mobilizare a partidului. Şanse sunt minime căci neconflictualitatea lui Dacian şi a conducerii PLUS este remarcabilă la fel de remarcabilă ca şi mârlănia asta super arogantă a echipei lui Barna. Barna se dovedeşte a fi liderul perfect pentru PNL, partidul lui Nicuşor Dan şi indirect pentru PSD. Din păcate devine o catastrofă pentru Alianţă. Sper să ajute la ceva USR-ul deşi sincer habar nu am cum. Îmi este ruşine că l-am susţinut“, a scris Valeriu Nicolae pe Facebook.

USR va solicita o pondere a candidaţilor de 3 la 1 pe listele comune cu PLUS pentru alegerile locale din iunie. Anunţul a fost făcut de Dan Barna la un teambuilding al partidului organizat la Sibiu în acest weekend, a scris, în exclusivitate, Adevărul. Negocierile vor începe săptămna viitoare.