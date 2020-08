Congresul USR a votat fuziunea cu PLUS. „Vechile partide au avut timp de 30 de ani şansa să dovedească ce pot să facă. Acum e rândul generaţiei noastre”

„În urmă cu puţin timp Congresul USR a aprobat fuziunea cu PLUS. Am fost împreună de la început, am fost puternici în alianţă, unirea este un pas firesc. Este ceea ce şi-au dorit membrii noştri, este ceea ce ne-a cerut electoratul. Împreună suntem şi mai hotârâţi să luptăm pentru idelurile şi principiile noastre, iar voinţa noastră de a schimba România în bine este începând de astăzi şi mai puternică. Vechile partide au avut timp de 30 de ani şansa să dovedească ce pot să facă. Acum e rândul generaţiei noastre să decidă cum va arăta această ţară”, a scris pe Facebook Dan Barna.

Potrivit unor surse din partid, fuziunea a fost susţinută de aproximativ 75% din cei care au votat, în timp ce 17% au ales să voteze împotrivă.

Noul partid se va numi USRPLUS şi va avea doi copreşedinţi, până la Congresul de anul viitor, când va fi aleasă o conducere unică.