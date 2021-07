Coaliţia discută miercuri calendarul pentru desfiinţarea secţiei speciale. Când ar putea fi tranşat subiectul SIIJ

În şedinţa Coaliţiei de miercuri, ministrul Justiţiei, Stelian Ion, va prezenta avizul pozitiv dat de Comisia de la Veneţia la proiectul de desfiinţare a Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie (SIIJ).



„Parlamentul se poate întruni în sesiune extraordinară fără nicio grijă, pentru că are soluţiile corecte propuse de Guvern şi vreau să îi mulţumesc premierului Florin Cîţu pentru sprijinul faţă de acest proiect. De altfel, în programul de guvernare este prima măsură de la capitolul Justiţie care ar fi trebuit luată. Proiectul a fost blocat în Parlament. Deci varianta corectă ar fi cea propusă de Guvern şi acesta este mesajul pe care îl voi duce în coaliţie miercuri. Am stabilit la întâlnirea anterioară în cadrul coaliţiei că se va propune sesiune extraordinară pentru a rezolva această problemă, pentru a desfiinţa SIIJ, în maximum două săptămâni de la primirea avizului. Iată, astăzi, am primit avizul. Dacă nu săptămâna aceasta, săptămâna viitoare deja ar fi de aşteptat o sesiune extraordinară pentru desfiinţarea SIIJ”, a declarat Stelian Ion, luni, într-o conferinţă de presă.

Ministrul Stelian Ion a mai precizat că se aşteaptă ca Senatul să se întrunească săptămâna viitoare. La rândul său, preşedinta Senatului, Anca Dragu, a precizat că, după şedinţa coaliţiei de guvernare din această săptămână, se va şti clar care este calendarul pentru organizarea unei sesiuni extraordinare a Camerei superioare a Parlamentului în vederea desfiinţării SIIJ.



Preşedintele Camerei Deputaţilor, Ludovic Orban, a transmis, marţi seara, că discuţiile din Coaliţie vor viza în special forma legislativă privind desfiinţarea Secţiei speciale. „În principal discutăm de Secţia specială şi de forma legislativă prin care să desfiinţăm Secţia specială în urma punctului de vedere adoptat de Comisia de la Veneţia”.

