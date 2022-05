Cîţu, despre PSD: „PNL a corectat 3 ani de măsuri antieconomice. Nu putem să stăm la masă şi să credem că nu vor fi la fel”. Ce spune despre relaţia cu USR

Despre aducerea PSD la putere, Cîţu a declarat: „A fost complicat. Vreau să vă aduc aminte că eu am încercat să fac cu USR-ul, să refac totul cu USR-ul şi chiar eu am fost cel care s-a dus şi şi-a pus cenuşă în cap şi i-am avut la discuţii, am ieşit optimist după primele discuţii cu ei. Pentru mine, cu PSD-ul am spus că a fost un compromis, nu a fost ceva care e natural şi poate că şi de aceea lucrurile nu au funcţionat până la urmă şi a trebuit să fac un pas în lateral, pentru că, pentru mine, această coaliţie nu e naturală. (...)

Nu cred că, după ce am venit la guvernare în 2019 şi am corectat trei ani de măsuri total antieconomice, putem acum să stăm la masă cu aceiaşi oameni şi să credem că nu vor fi la fel, şi deja am câteva exemple că mergem în aceeaşi direcţie, dar este o decizie a conducerii PNL, sunt sigur că îşi vor asuma rezultatele, la final, pentru că aşa se face. Eu am considerat că nu pot să fiu în această coaliţie cu PSD-ul, pentru că mi se părea că orice măsură venea dinspre PNL nu era susţinută”, a spus preşedintele Senatului, la DigiFM.

Întrebat care este relaţia sa acum cu preşedintele Klaus Iohannis, Florin Cîţu a spus: „O relaţie foarte bună. Întotdeauna a fost o relaţie foarte bună, ştiţi foarte bine că există un parteneriat între PNL şi preşedintele Klaus Iohannis, şi acela nu este pe persoană fizică ci al PNL”.

Totodată, Cîţu a precizat că „este prea devreme să vorbim” despre motivul pentru care nu mai este preşedintele PNL. „Până la urmă, cred nu depinde de mine. (...) Nu trebuie să explic eu, trebuie să explice colegii care au luat decizia, eu mi-am dat demisia când am văzut că s-a creat un anumit val, deşi s-au folosit în partid şi informaţii false, atunci când s-a încercat să se strângă nişte semnături. Dar peste asta trecem”, a spus fostul lider PNL

Cîţu, despre coaliţia cu USR: „Cred că a doua oară o să facem mai bine”

Întrebat dacă era mai bine cu USR, decât cu PSD, Florin Cîţu a spus că „era complicat cu USR”. „Cred că şi eu şi USR am învăţat câteva lucruri, cred că a doua oară o să facem mai bine amândoi”, a precizat Cîţu.

Întrebat dacă ar mai face coaliţie cu USR, fostul lider al PNL a răspuns: „Românii au arătat că doresc dreapta la putere. Votul din 2020 a arătat clar că dreapta este majoritară şi că vor dreapta la putere. Acum, e clar că maturitatea politică poate nici la unii nici la alţii nu era la cele mai înalte cote, dar vă spun că eu am învăţat din această experienţă, eu am învăţat foarte mult, de aceea m-am dus la USR, să refac coaliţia. Eu sper că şi USR a învăţat şi poate, că în viitorul apropiat vom putea din nou..”, a mai afirmat Florin Cîţu.