Cîţu, despre Certificatul Verde la locul de muncă: E important să fie o motivaţie pentru oameni să se vaccineze, dar să menţinem şi economia deschisă

„Să vedem forma finală şI până atunci nu are sens să discutăm. Vă spun că astăzi există Certificatul Verde. Este o ordonanţă pe care am dat-o şi rolul acesteia a fost de a stimula campania de vaccinare, deci a motiva oamenii să se vaccineze şi de a menţine economia deschisă. Vom vedea dacă există un model de îmbunătăţire a ceea ce avem acum. Aşteptăm varianta de la Guvern şi apoi vom putea să discutăm pe ea”, a spus liderul liberalilor.

Întrebat dacă este de acord ca Certificatul Verde să fie obligatoriu la locul de muncă, Cîţu a răspuns: „Cu ce am fost eu de acord am făcut, acea ordonanţă, este în Parlament un proiect de lege. Acum nu pot să vorbesc despre ceva ce nu avem. A fost trimisă o variantă, dar nu e finală. Când o să avem o variantă finală putem să discutăm pe ea. Eu am spus că avem un proiect în Parlamentul României, să mergem cu el mai departe, dacă avem un proiect care îmbunătăţeşte a ceea ce avem, să apară şi putem să discutăm”.

Întrebat dacă este de acord să mergem la locul de muncă doar în baza Certificatului Verde atunci când incidenţa este mare liberalul a răspuns: „eu sunt de acord cu toate măsurile care stimulează campania de vaccinare. Acum trebuie să ne gândim că orice măsuri ia un Guvern are şi efecte directe şi indirecte şi ele trebuie să fie şi constituţionale”.

„Avem o variantă am trimis-o către specialiştii jurişti să vadă dacă este constituţională şi să mergem mai departe”, a mai declarat liderul liberalilor, completând faptul că nu există încă o concluzie.

Preşedintele Senatului a mai completat că măsurile luate „trebuie să fie măsuri legale, constituţionale, dar care să aibă şi un rezultat. „Din punctul meu de vedere important este ca acest Certificat Verde să fie o motivaţie pentru oameni să se vaccineze, dar să menţinem şi economia deschisă”.